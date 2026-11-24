La Giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi e di concerto con gli assessori Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste), Giorgio Maione (Ambiente e Clima) e Massimo Sertori (Enti locali, Montagna e Risorse energetiche), le ‘Linee guida per l’inserimento paesaggistico degli impianti di fotovoltaico a terra e degli agrivoltaici’.

Comazzi: Transazione energetica e tutela del paesaggio

“La transizione energetica – ha spiegato l’assessore Comazzi – deve procedere di pari passo con la tutela del nostro patrimonio paesaggistico, che rappresenta un elemento fondamentale dell’identità e dell’attrattività della Lombardia. Con lo strumento attuativo del Piano Paesaggistico Regionale vogliamo offrire agli amministratori locali e ai progettisti criteri chiari per coniugare lo sviluppo delle energie rinnovabili con il rispetto delle peculiarità dei nostri territori. L’obiettivo è promuovere uno sviluppo sostenibile che non comprometta la qualità del paesaggio, la vocazione agricola dei suoli e la biodiversità“.

Il contesto normativo

Il decreto legislativo 190/2024 assegna alla Lombardia l’obiettivo minimo di 8.766 MW di nuova potenza rinnovabile entro il 2030. Gli impianti a terra e agrivoltaici, che si sviluppano su superfici estese e modificano la percezione del territorio, richiedono quindi criteri chiari per un corretto inserimento nei diversi contesti paesaggistici. Le linee guida si collegano alla legge regionale 10/2026 sulle aree idonee, che indirizza gli impianti verso aree già compromesse e fissa limiti all’uso della superficie agricola utilizzata (SAU): 0,8% a livello regionale, 3% per ciascun Comune e una soglia di sorveglianza del 2% per le province.

Beduschi: obiettivi energetici e opportunità per imprese agricole

“La delibera – ha sottolineato l’assessore Beduschi – coniuga gli obiettivi energetici e l’opportunità per le imprese agricole di produrre rinnovabili con l’esigenza di tutelare la vocazione agricola del suolo, difendere l’ambiente e il paesaggio. L’agricoltura lombarda si caratterizza per una forte vocazione alla specializzazione, grazie a 38 prodotti Dop, Igp e Stg e a 41 vini Dop e Igp, che proiettano la nostra regione al terzo posto nella ‘Dop Economy’ nazionale, con un valore superiore ai 2,9 miliardi di euro, all’interno di un agroalimentare lombardo che sfiora i 18 miliardi di euro, grazie a una biodiversità unica. Così abbiamo voluto tutelare un sistema unico, coniugando la vocazione alla produzione di cibo alle opportunità legate a fotovoltaico e agrivoltaico, nel rispetto dei parametri fissati dalla Direttiva europea Red III e dai quali non potevamo scostarci”.

Le linee guida del fotovoltaico in Lombardia

Il documento non propone soluzioni standardizzate, ma un metodo per leggere il territorio e progettare l’impianto in modo coerente con il contesto. Questi i principali contenuti delle linee guida del fotovoltaico in Lombardia.

Lettura del paesaggio a più scale

Lettura del paesaggio a più scale: Dai sette Sistemi territoriali del Piano Territoriale Regionale, ai piani provinciali, dei parchi e comunali (PGT). Vanno riconosciuti reticolo idrico, partiture agricole, filari, cascine, percorsi storici, visuali e rete ecologica.

Elementi di attenzione: interferenza con coni visuali, rete ecologica e rete verde, aree di produzione di qualità (Dop, Igp, Doc, Docg), reticoli irrigui, morfologia dei terreni, aree tutelate, ed effetti cumulativi della presenza di più impianti nello stesso contesto.

Localizzazione

Localizzazione: preferibili aree degradate, dismesse o già impermeabilizzate (cave, discariche, parcheggi), la vicinanza a contesti industriali, logistici e infrastrutturali e soluzioni che mantengano la continuità con l’attività agricola.

Configurazione dell’impianto

Configurazione dell’impianto: suddivisione in comparti anziché un’unica distesa di pannelli, per salvaguardare la tessitura rurale, con attenzione alla permeabilità per la fauna.

Componenti

Componenti: cromie e materiali delle strutture coerenti con il contesto, anche naturali come il legno; fondazioni su pali o viti per ridurre l’occupazione di suolo; recinzioni minime, permeabili e sollevate da terra di almeno 30 cm; nuove strade ridotte al minimo, preferibilmente in terra e lungo le geometrie esistenti; cabine e manufatti progettati con finiture coerenti con il contesto.

Mitigazione e compensazione

Mitigazione e compensazione: fasce vegetali con specie autoctone, pluri-specie e di età diverse, pensate come parte del disegno del paesaggio e non come semplice schermatura, con effetto già nelle fasi iniziali. Le compensazioni non devono comportare ulteriore perdita di suolo agricolo.

Illuminazione e abbagliamento

Illuminazione e abbagliamento: illuminazione perimetrale attivata solo in caso di intrusione, per limitare l’inquinamento luminoso e il disturbo alla fauna, e valutazione del rischio di abbagliamento in montagna, collina, ambiti periurbani e perifluviali e lungo le rotte migratorie.

Biodiversità

Biodiversità: fasce fiorite per gli impollinatori, rifugi per rettili e insetti, recupero delle acque meteoriche.

Ciclo di vita

Ciclo di vita: monitoraggio e manutenzione nel tempo, e dismissione con ripristino della vocazione agricola dei suoli.

Maione: energia rinnovabile e rispetto degli ecosistemi

“Con queste linee guida – ha aggiunto l’assessore Maione – stabiliamo un principio chiaro: la produzione di energia rinnovabile deve integrarsi nel territorio rispettando gli ecosistemi, la rete ecologica e la biodiversità.

Vogliamo – ha concluso Maione – che ogni intervento, a partire da quelli soggetti a Valutazione di impatto ambientale, sia concepito in equilibrio con il paesaggio e l’ambiente. È così che Regione Lombardia accompagna lo sviluppo delle rinnovabili: con regole certe, serietà tecnica e massima tutela del nostro capitale naturale” .

Strumento operativo per progettisti

Le linee guida sono pensate come strumento operativo per i progettisti degli impianti e per gli enti locali chiamati a valutarli. Per i progetti soggetti a Valutazione di impatto ambientale (VIA) ricordano di considerare fin dalle prime fasi, oltre al paesaggio, anche suolo, acqua, microclima e biodiversità.

Il testo integrale sarà consultabile sul sito di Regione Lombardia, nella sezione dedicata al Piano Paesaggistico Regionale: www.regione.lombardia.it/ambiente-e-territorio/paesaggio/piano-paesaggistico-regionale-ppr.