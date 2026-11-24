Un documentario sulla memoria contadina, una rassegna di musica popolare con spettacoli di burattini in dialetto e la digitalizzazione di quaderni inediti sui nomi storici di paesi e località lombarde. Sono alcuni dei 13 progetti che la Regione finanzia in sette province con il bando da 150.000 euro per la promozione della lingua lombarda e delle sue varietà locali. Gli esiti sono consultabili sulla piattaforma ‘Bando e servizi’.

Un patrimonio linguistico che appartiene alla storia

“Vogliamo valorizzare – spiegano il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso – un patrimonio linguistico che appartiene alla storia e all’identità dei nostri territori. Le lingue locali lombarde non sono qualcosa da conservare semplicemente come una memoria del passato, ma una realtà viva, che può continuare a essere utilizzata, studiata e trasmessa anche attraverso strumenti e linguaggi nuovi”.

“È la filosofia – continuano Fontana e Caruso – che abbiamo seguito anche con il progetto LumbarDialett, realizzato con Treccani: dare valore culturale alle nostre varietà linguistiche e, allo stesso tempo, renderle accessibili e attuali, soprattutto alle nuove generazioni. Il dialetto è parte della nostra storia, ma è anche un patrimonio aperto, che può essere conosciuto e fatto proprio da tutti. Per questo è importante creare occasioni perché torni a essere ascoltato, utilizzato e valorizzato”.

Lingua lombarda, i progetti finanziati sono parte dell’identità culturale

“Con questo bando – chiarisce Caruso – sosteniamo la raccolta di testimonianze orali, lo studio dei nomi dei luoghi e la consultazione dei documenti d’archivio. È un lavoro che ci aiuta a ricostruire la storia delle nostre comunità attraverso le parole di chi l’ha vissuta”.

Spazio ai vari dialetti lombardi

“Una parte delle risorse – aggiunge Caruso – va agli spettacoli in dialetto e alle iniziative di musica popolare. Vogliamo dare più spazio alle diverse parlate nella programmazione culturale, farle conoscere anche a chi oggi non le parla e tramandarle soprattutto alle generazioni più giovani”.

Dalla memoria orale ai documenti d’archivio

Tra i progetti finanziati c’è quello della Fondazione Memoria della Deportazione di Milano, che studia il ruolo del dialetto nelle testimonianze dei deportati. L’Ecomuseo Adda di Leonardo, invece, documenta le varietà linguistiche dei nove Comuni che ne fanno parte. Nell’alta Valle Staffora l’Associazione Famigliare Nova Cana raccoglie racconti e canti della tradizione orale, mentre a Pavia l’Almo Collegio Borromeo studia la propria storia linguistica attraverso i documenti d’archivio.

Le parlate lombarde nel teatro e nella musica

A Crema la Fondazione San Domenico valorizza il dialetto cremasco attraverso il teatro popolare, il canto corale e la poesia dialettale. Il programma prevede quattro spettacoli teatrali e tre appuntamenti musicali. A Cernobbio (Como) la rassegna ‘Il Natale delle nostre genti’ propone musica popolare, spettacoli di burattini in lingua lombarda e visite teatralizzate. A Suisio (Bergamo) il Comune organizza corsi di musica popolare, incontri sul canto dialettale e laboratori con le scuole. Tra i Navigli e la Darsena di Milano, la compagnia Oltreunpo’ propone con ‘A fior d’acqua’ tre appuntamenti di teatro, narrazione, poesia e musica.

Il riparto per provincia

In base alla sede dei proponenti, il riparto comprende 4 progetti nel Pavese (49.135 euro), 2 nella Città metropolitana di Milano (36.000 euro), 2 nel Bresciano (27.800 euro) e 2 nella Bergamasca (10.200 euro). Un progetto ciascuno nel Comasco (20.000 euro), nella provincia di Monza e Brianza (4.800 euro) e nel Cremonese (2.065 euro).

Di seguito l’elenco, diviso per provincia, dei progetti finanziati:

Bergamo

Università degli Studi di Bergamo – ‘Toponomastica bergamasca tra Medioevo e Ottocento. Digitalizzazione e valorizzazione dei quaderni di Antonio Tiraboschi’ – 5.200 euro.

– ‘Toponomastica bergamasca tra Medioevo e Ottocento. Digitalizzazione e valorizzazione dei quaderni di Antonio Tiraboschi’ – 5.200 euro. Comune di Suisio – ‘Eco di tradizioni: musica popolare, strumenti storici e saperi intergenerazionali’ – 5.000 euro.

Brescia

Comune di Pezzaze – ‘La lingua dei vinti’ – 12.800 euro.

– ‘La lingua dei vinti’ – 12.800 euro. Fondazione Civiltà Bresciana ETS (Brescia) – ‘Dialetti bresciani e toponomastica. La lingua popolare racconta il paesaggio’ – 15.000 euro.

Como

Comune di Cernobbio – ‘Il Natale delle nostre genti. Rassegna di musica popolare e teatro di burattini in lingua lombarda’ – 20.000 euro.

Cremona

Fondazione San Domenico (Crema) – ‘Lo spettacolo del dialetto: musica per le orecchie’ – 2.065 euro.

Milano

Fondazione Memoria della Deportazione ETS (Milano) – ‘Queste croste di parole. La lingua del trauma: valorizzazione del dialetto lombardo tra memoria della deportazione e postmemoria’ – 16.000 euro.

– ‘Queste croste di parole. La lingua del trauma: valorizzazione del dialetto lombardo tra memoria della deportazione e postmemoria’ – 16.000 euro. Ecomuseo Adda di Leonardo (Vaprio d’Adda) – ‘Le parole dell’Adda. Il fiume come linea di continuità e demarcazione tra i dialetti dell’Ecomuseo Adda di Leonardo’ – 20.000 euro.

Monza e Brianza

Comune di Cogliate – ‘Il dialetto vivo’ – 4.800 euro.

Pavia