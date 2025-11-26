Logo Regione Lombardia

LNews-DOMANI NELLA PIAZZA DELLA REGIONE SI PATTINA GRATIS CON LE WINX, FONTANA PRESENTA ‘NATALE A PALAZZO LOMBARDIA’

APERTURA ECCEZIONALE DEL BELVEDERE DEL 39° PIANO

(LNews – Milano, 26 nov) Domani, giovedì 27 novembre, alle ore 18, il presidente della Regione Attilio Fontana e una rappresentanza di assessori della Giunta inaugureranno ‘Natale a Palazzo Lombardia’. Il programma prevede la benedizione di monsignor Massimo Fumagalli, canonico del Capitolo Metropolitano del Duomo di Milano, e i canti natalizi del Coro del Collegio Rotondi di Gorla Minore.
Particolare attesa, poi, per la presenza delle sei fate Winx, che incontreranno il pubblico per scattare con loro foto e selfie, e per le pattinatrici delle Hot Shivers della Precision Skating Milano con un’esibizione artistica di pattinaggio sincronizzato su ghiaccio.
Anche quest’anno, fino al 18 gennaio, in Piazza Città di Lombardia sarà presente la pista di pattinaggio su ghiaccio coperta più grande di Milano e domani, dal termine dell’inaugurazione fino alle ore 21, si potrà pattinare gratuitamente.
E ancora, sempre fino alle ore 21, sarà possibile salire al Belvedere di Palazzo Lombardia per ammirare dal 39esimo un panorama unico di Milano illuminata. (LNews)

red
