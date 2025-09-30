Logo Regione Lombardia

LNews-ECONOMIA CIRCOLARE, AL VIA OGGI LE DOMANDE PER IL BANDO ‘RICIRCOLO’ DI REGIONE DA 10 MILIONI PER PMI DEL SETTORE COSTRUZIONI, DEMOLIZIONI E BONIFICHE

ASSESSORE MAIONE: SOSTENIAMO LE IMPRESE PER RIDURRE CONFERIMENTI IN DISCARICA

TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE LA CANDIDATURA: 7 NOVEMBRE 2025

(LNews – Milano, 30 set) A partire da oggi, martedì 30 settembre, è possibile presentare la domanda di partecipazione per l’edizione del bando ‘Ri.Circo.Lo’ dedicato alle imprese dei settori costruzioni, demolizioni e bonifiche, per il quale Regione Lombardia ha stanziato 10 milioni di euro. Le candidature si chiuderanno invece il 7 novembre 2025.  Obiettivo dell’iniziativa è favorire l’adozione di modelli produttivi in linea con i principi dell’economia circolare.

“L’economia circolare – ha sottolineato Maione – rafforza la competitività e la resilienza del nostro sistema economico. Puntiamo a trasformare gli scarti in nuove risorse, dimostrando come generare nuovo valore dagli scarti. Attualmente, i rifiuti da costruzione e demolizione rappresentano il 40% di tutti i rifiuti speciali. Quelli da operazioni di bonifica sono invece tra i principali a finire nelle discariche per inerti. Il nostro obiettivo è sostenere le imprese fornendo gli strumenti necessari per adottare modelli di sviluppo sostenibili e ridurre il conferimento dei rifiuti speciali in discarica”.

L’iniziativa punta a promuovere modelli green in diversi ambiti: simbiosi industriale (valorizzazione degli scarti di un processo produttivo come materia prima per un altro); prevenzione della produzione di rifiuti (adozione di pratiche che riducano la generazione di rifiuti alla fonte); riciclo e riutilizzo (recupero e reintroduzione di materiali nel ciclo produttivo).

Per ogni progetto ammesso, il contributo massimo ottenibile è di 1.500.000 euro.  La cifra varia in base alla dimensione dell’impresa: per le piccole imprese può raggiungere il 60% delle spese ammissibili. Per le medie imprese, invece, può arrivare al 50% delle spese ammissibili.

“La Lombardia – ha concluso l’assessore – si conferma leader a livello internazionale nell’economia circolare. Rispondiamo concretamente ai bisogni del territorio e accompagniamo le filiere produttive verso un modello di sviluppo sostenibile, innovativo e orientato al futuro”.

Maggiori informazioni sono reperibili sul portale ‘Bandi e Servizi‘ di Regione Lombardia. (LNews)

red

