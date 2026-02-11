Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Senza categoria

Debutta ‘Millevini’, nuova fiera dedicata a eccellenze vitivinicole

 Sabato 14 e domenica 15 alla Fiera Millenaria di Gonzaga (MN)

Debutta ‘Millevini’, nuova rassegna vitivinicola promossa dalla Fiera Millenaria di Gonzaga (MN) per valorizzare le piccole e medie cantine nel segno della qualità e della capacità di innovare. Un appuntamento dedicato alle realtà che interpretano il vino come espressione del territorio. L’evento è in programma sabato 14 e domenica 15 febbraio, nel padiglione Zero del polo fieristico mantovano.

“MilleVini – commenta l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – rappresenta un modello di fiera coerente con la visione che Regione Lombardia ha sul vino. Dare spazio alle piccole e medie realtà significa infatti sostenere chi contribuisce in modo concreto alla vitalità delle nostre filiere”.

“Questa iniziativa -prosegue Beduschi- pur nascendo in un contesto locale, si inserisce in una visione più ampia di valorizzazione del comparto vitivinicolo e agroalimentare lombardo e non solo, mettendo in rete produttori, territori e filiere provenienti da alcune delle principali regioni italiane a vocazione enologica, con una presenza significativa anche della Lombardia”.

A MilleVini 2026 saranno presenti oltre trenta cantine provenienti, oltre che dalla Lombardia, da alcune delle aree italiane a più alta vocazione vitivinicola ed enogastronomica. In fiera saranno rappresentati oltre 40 mila ettari vitati, per una produzione complessiva di circa 380 mila bottiglie all’anno, La manifestazione propone un format centrato sull’esperienza e sull’incontro diretto con i produttori, con degustazioni guidate, momenti di approfondimento e un forte legame con l’agroalimentare di qualità. Accanto al vino, infatti, saranno protagonisti anche salumi, formaggi e altre eccellenze gastronomiche, in un dialogo che rafforza il valore complessivo del Made in Italy agroalimentare.

Il programma della manifestazione, che è aperta al pubblico e non solo agli addetti ai lavori, prevede masterclass, degustazioni illimitate e momenti di intrattenimento, con un’attenzione particolare alla formazione e alla divulgazione, anche grazie alla collaborazione con AIS Mantova.
«In Lombardia – prosegue Beduschi – il vino non è solo un prodotto, ma un fattore economico e identitario. Eventi come MilleVini contribuiscono a costruire consapevolezza attorno al lavoro delle imprese, a promuovere un consumo responsabile e a rendere i territori più attrattivi anche sul piano turistico. È su questa integrazione tra produzione e territorio che continuiamo a investire». (LNews)

ver

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima