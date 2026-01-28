Bergamo, Aree Interne: Fontana visita Val Seriana e Val di Scalve

Regione Lombardia mette in campo risorse concrete e una prospettiva di rilancio dei territori più fragili, le cosiddette Aree Interne. È partito il 28 gennaio 2026 dalle province di Bergamo e Brescia il tour istituzionale, denominato ‘Lombardia Autentica‘, promosso dal governatore Attilio Fontana e dall’assessore agli Enti locali e Montagna Massimo Sertori per fare il punto sugli investimenti attivati con la strategia regionale ‘Agenda del controesodo’.

Nello specifico, Regione ha messo a disposizione 14,3 milioni di euro per ogni Area Interna finalizzati a realizzare progettualità condivise con le istituzioni territoriali.

La prima visita, incentrata sull’Area Interna ‘Val Seriana e Val di Scalve’ e sull’Area Interna ‘Laghi Bergamaschi e Sebino Bresciano’, è iniziata al municipio di Ardesio (BG) per la presentazione del progetto ‘Polo della biodiversità delle Orobie Bergamasche’, per proseguire a Clusone (BG), Endine Gaiano (BG) e Marone (BS).

Fontana: Aree Interne strumento per concretizzare nuove opportunità di sviluppo

“La nostra vicinanza ai territori montani e lacustri – ha evidenziato Fontana – è tangibile e si riflette in questo ulteriore strumento attraverso il quale convogliamo risorse in grado di concretizzare nuove opportunità di sviluppo, in accordo con gli enti locali che restano assoluti protagonisti e interlocutori privilegiati”.

“Da autonomisti convinti – ha continuato Fontana –, ascoltiamo le istanze di chi ogni giorno vive e amministra questi magnifici luoghi e conosce le priorità su cui intervenire. Lo spirito della ‘strategia d’area’ è mettere in atto un percorso di co-progettazione per dare nuovo impulso alle nostre valli, renderle più attrattive e arginare i fenomeni di spopolamento”.

Sertori: aumentiamo i fondi a disposizione dei territori

“Abbiamo fortemente voluto la strategia delle Aree Interne – ha sottolineato l’assessore Sertori – per implementare i fondi a disposizione dei territori e coordinare le varie fonti di finanziamento, al fine di ottimizzare ed efficientare gli sforzi condivisi da tutte le istituzioni. Gli interventi stabiliti sono il frutto di un ampio confronto con gli enti locali che prosegue in maniera costante e strutturata”.

“Comuni, Province e Comunità Montane – ha proseguito l’assessore Sertori – sanno di poter contare sulla Regione non solo come ente erogatore di contributi ma anche come ente in grado di supportarli nella programmazione delle progettualità, aiutandoli ad ottenere per esempio le risorse di derivazione europea”.

“La Strategia delle Aree Interne – ha aggiunto l’assessore Sertori – nasce dalla volontà di coprogettazione degli interventi con i territori costruendo un quadro unitario che permetta di valorizzare al meglio i 14,3 milioni di fondi disponibili e di sostenere progetti realmente rispondenti ai bisogni locali. Il confronto continuo con gli Enti rappresenta una best practice a livello nazionale, in cui Regione affianca gli enti non solo con il sostegno economico, ma anche con un supporto tecnico e strategico nella definizione delle priorità e nell’accesso alle opportunità di finanziamento, incluse quelle di livello europeo”.

Franco:

Agli appuntamenti in provincia di Bergamo ha partecipato anche l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco.

“Da bergamasco – ha affermato Franco – conosco bene le necessità effettive di questi territori che hanno potenzialità ancora in parte inespresse: Regione è accanto con pragmatismo a tutti coloro che lavorano per dare un futuro alle nostre montagne. Solo offrendo servizi adeguati e attuando strategie lungimiranti possiamo creare le condizioni affinchè i giovani non abbandonino questi splendidi luoghi”.

Comuni Area Interna Val Seriana e Val di Scalve

I 42 Comuni dell’Area Interna Val Seriana e Val di Scalve: Azzone, Colere, Schilpario, Vilminore di Scalve, Albino, Alzano Lombardo, Ardesio, Aviatico, Casnigo, Castione della Presolana, Cazzano Sant’Andrea, Cene, Cerete, Clusone, Colzate, Fino del Monte, Fiorano al Serio, Gandellino, Gandino, Gazzaniga, Gorno, Gromo, Leffe, Nembro, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Parre, Peia, Piario, Ponte Nossa, Pradalunga, Premolo, Ranica, Rovetta, Selvino, Songavazzo, Valbondione, Valgoglio, Vertova, Villa d’Ogna, Villa di Serio.

Comuni Area Interna Laghi Bergamaschi e Sebino Bresciano

I 47 Comuni dell’Area Interna Laghi Bergamaschi e Sebino Bresciano: Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Berzo San Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Bossico, Casazza, Castro, Cenate Sopra, Costa Volpino, Credaro, Endine Gaiano, Entratico, Fonteno, Foresto Sparso, Gandosso, Gaverina Terme, Grone, Lovere, Luzzana, Monasterolo del Castello, Parzanica, Pianico, Predore, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Sarnico, Solto Collina, Sovere, Spinone al Lago, Tavernola Bergamasca, Trescore Balneario, Viadanica, Vigano San Martino, Vigolo, Villongo, Zandobbio, Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Ome, Pisogne, Sale Marasino, Sulzano, Zone.

Gli interventi finanziati

Questi gli interventi finanziati in provincia di Bergamo per le due specifiche Aree Interne.

– Polo dei servizi e del governo del territorio a Clusone – realizzazione di un polo per i servizi presso l’ex convento Angelo Maj, tramite riqualificazione energetica e strutturale e ristrutturazione su tre livelli (2.925.000 euro, di cui 1.500.000 fondi Fesr Asse II e 1.425.000 fondi regionali, beneficiaria la Comunità Montana Val Seriana);

– Polo dei servizi sociali ad Albino – efficientamento energetico sull’edificio di proprietà del Comune di Albino dedicato ai servizi sociali e sociosanitari, con riqualificazione dell’involucro edilizio tramite ristrutturazione importante di almeno secondo livello e ristrutturazione almeno di livello medio (1 milione di euro, fondi Fesr Asse II, beneficiario il Comune di Albino);

– Polo sportivo di Casnigo – efficientamento energetico delle Piscine di Casnigo con riqualificazione dell’involucro edilizio tramite ristrutturazione importante di almeno secondo livello e ristrutturazione almeno di livello medio (1 milione di euro, fondi Fesr Asse II, beneficiaria la Comunità Montana Val Seriana);

– Polo museale e culturale del Gleno – completamento del percorso espositivo museale sul disastro del Gleno con la realizzazione di un nuovo fabbricato in ampliamento all’esistente (1 milione di euro, fondi regionali, beneficiaria la Comunità Montana di Scalve);

– Polo della Biodiversità delle Orobie Bergamasche – realizzazione di un polo della biodiversità nell’area ex-impianti della Valcanale in Ardesio (2.350.000 euro, fondi regionali, beneficiario il Parco delle Orobie Bergamasche);

– Polo dei servizi psico-sociali a Nembro – risanamento conservativo con un focus sugli interventi di efficientamento energetico del polo dei servizi psico-sociali del Comune di Nembro (500.000 euro, fondi regionali, beneficiario Comune di Nembro);

– Polo sportivo e natatorio di Rovetta – ampliamento e l’adeguamento degli spogliatoi dell’impianto natatorio comunale (200.000 euro, fondi regionali, beneficiaria Unione dei Comuni della Presolana);

– Polo sportivo e natatorio di Parre – intervento di efficientamento energetico sugli impianti della Piscina comunale di Parre (200.000 euro, fondi regionali, comunali e della Comunità Montana, beneficiario il Comune di Parre);

– Infopoint e Spazio BeAT – sistemazione all’interno di un edificio di proprietà del Comune di Alzano Lombardo di un Infopoint turistico e di uno spazio coperto espositivo dedicato all’arte (250.000 euro, fondi regionali, beneficiario il Comune di Alzano Lombardo);

– Collegamento ciclopedonale Valle Seriana – Laghi Bergamaschi – implementazione infrastrutturale a servizio della mobilità dolce per collegare il territorio della Valle Seriana con quello dei Laghi Bergamaschi (1 milione di euro, fondi regionali, beneficiaria la Comunità Montana Val Seriana);

– Reti di prossimità per la prevenzione e la cura – attivazione ed estensione di un sistema di approccio precoce e/o tempestivo a sostegno ed accompagnamento per persone in condizioni di non autosufficienza (300.000 euro, fondi Fse+, beneficiari Comune di Albino in convenzione con Comune di Clusone);

– Supporto all’inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità – promozione dell’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità nelle Valli Seriana Superiore, di Scalve e Seriana, attraverso un sistema integrato di politiche e servizi territoriali orientati a percorsi personalizzati di inserimento lavorativo e autonomia (260.000 euro, fondi Fse+, beneficiari Comune di Clusone in convenzione con Comune di Albino);

– Percorsi di inclusione per giovani e famiglie – promozione di luoghi significativi, sicuri ed educanti e rafforzamento delle reti di sostegno per famiglie, adolescenti e giovani dell’Ambito Valle Seriana (240.000 euro, fondi Fse+, beneficiari Comune di Clusone in convenzione con Comune di Albino);

– Formazione post-secondaria per la transizione sostenibile e l’innovazione industriale – attivazione di due percorsi IFTS per consentire di formare le figure professionali richieste dalle imprese, di rispondere ai bisogni formativi dei cittadini e di contribuire allo sviluppo economico del territorio (200.000 euro, fondi Fse+);

– SIT – Sistema Integrato di Territorio – realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale (SIT) robusto e scalabile basato su tecnologie open source a supporto della Comunità Montana (310.000 euro, fondi Fesr Asse I, beneficiaria la Comunità Montana Val Seriana);

– Interventi per efficientamento energetico sedi della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi – riqualificazione energetica sulle sedi istituzionali della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi situate a Lovere, Villongo e Casazza (1.850.000 euro, fondi Fesr Asse II, beneficiaria la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi);

– Efficientamento energetico emergenza abitativa – riqualificazione energetica di un edificio destinato a servizi sociali emergenziali del Comune di Vigano San Martino (650.000 euro, fondi Fesr Asse II, beneficiario il Consorzio Servizi della Val Cavallina);

– Progetto ‘Una possibilità per tutti. Inclusione socio-occupazionale nel territorio della Comunità Montana Laghi Bergamaschi’ – integrazione ed accompagnamento all’inclusione occupazionale/lavorativa di persone con disabilità e/o in condizione di marginalità (500.000 euro, fondi Fse+, beneficiaria la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi);

– Formazione post-secondaria per la transizione sostenibile e innovazione industriale e turistica – attivazione di due percorsi IFTS nei settori dell’industria meccatronica e automazione e del turismo (200.000 euro, fondi Fse+);

– Percorso ciclopedonale lungo la Valle del Guerna – realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo la valle del Guerna da Adrara San Rocco a Sarnico (1.850.000 euro, fondi regionali, beneficiaria la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi);

– Collegamento Ciclopedonale Alto Lago Monaco-Milano e Ciclovia Dell’Oglio – implementazione infrastrutturale a servizio della mobilità dolce collegando le infrastrutture ciclopedonali Milano-Monaco e Ciclovia dell’Oglio (2.100.000 euro, fondi regionali, beneficiario il Comune di Costa Volpino);

– Connessione Milano-Monaco e Ciclovia della Valle Seriana – implementazione infrastrutturale a servizio della mobilità dolce presso l’asse viario di via Roma in collegamento alle infrastrutture ciclopedonali Milano−Monaco e Ciclovia Valle Seriana (200.000 euro, fondi regionali, beneficiario il Comune di Sovere);

– Completamento della pista ciclopedonale di Predore nel tratto ad est del Centro Abitato (550.000 euro, fondi regionali, beneficiario il Comune di Predore);

– Integrazione dei tracciati ciclabili con la ciclovia Milano−Monaco Val Cavallina (Endine) (495.000 euro, fondi regionali, beneficiario il Comune di Endine Gaiano);

– Completamento ‘strada verde’ mediante riqualificazione di un tratto della Sp77 – interventi di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un’infrastruttura pedonale (610.000 euro, fondi regionali, beneficiario il Comune di Fonteno);

– Sostegno ai processi di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione – realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale (SIT) robusto e scalabile basato su tecnologie open source a supporto della Comunità Montana (300.000 euro, fondi Fesr Asse I, beneficiaria la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi).

– Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere – ammissibili progetti di riqualificazione e/o di realizzazione di nuova struttura ricettiva alberghiera o non alberghiera (2 milioni di euro totali per le due Aree Interne, fondi Fesr Asse I tramite bando regionale);

– Sostegno allo start-up di impresa – sostenere l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità tramite la concessione di contributo a fondo perduto in misura pari al 70% delle spese ammissibili (750.000 euro totali per le due Aree Interne, fondi Fesr Asse I tramite bando regionale);

– Sostegno agli investimenti per la competitività delle MPMI – sostegno alle MPMI del settore manifatturiero e del commercio e servizi tramite la concessione di contributi a fondo perduto in misura pari al 50% delle spese ammesse (1.750.000 euro totali per le due Aree Interne, fondi Fesr Asse I tramite bando regionale);

– Sostegno ai processi di trasformazione digitale delle MPMI – finanziamento a MPMI e/o enti del terzo settore per sostenete i processi di trasformazione e automatizzazione digitale dei modelli di business (750.000 euro totali per le due Aree Interne, fondi Fesr Asse I tramite bando regionale).

POLO BIODIVERSITÀ OROBIE BERGAMASCHE – Nel municipio di Ardesio è stato presentato il Polo della Biodiversità delle Orobie Bergamasche che sorgerà in località Valcanale. L’intervento finanziato con la Strategia Aree Interne (2,3 milioni di fondi regionali) prevede la demolizione dell’ex albergo ‘Sempreneve’ (di 1.575 mq di sedime) e la ricostruzione di un fabbricato (di circa 600 mq di sedime, su tre livelli). La struttura ha l’obiettivo di diventare Centro di educazione ambientale con percorsi didattici e attività di sensibilizzazione per diverse fasce d’età; Centro di ricerca con laboratori per lo studio scientifico sulla flora e fauna delle Orobie Bergamasche; Centro di promozione della sostenibilità come luogo di incontro e di confronto per la promozione di modelli di sviluppo sostenibili per tutti i portatori di interesse: istituzioni, associazioni, università.

CICLOVIA MILANO-MONACO – La visita di Fontana e degli assessori fa tappa, nel pomeriggio, a Endine Gaiano per l’intervento ciclopedonale sulla Ciclovia Milano-Monaco finanziato con la Strategia Aree Interne (2,1 milioni di fondi regionali). L’opera ha l’obiettivo di ampliare la fruibilità ciclabile verso il Lago di Endine e migliorare il collegamento con le ciclovie esistenti e in via di realizzazione, nell’ottica di completare le bretelle laterali della Ciclovia Monaco−Milano e di riqualificazione alcuni tratti ciclabili esistenti. Il tracciato dell’intervento finanziato consentirà il raccordo del percorso esistente in località Carec sulla SP 47, dove sono presenti l’osservatorio regionale degli anfibi e un tracciato su palafitta di particolare valore scenografico, chiudendo l’anello e permettendo ai ciclisti di raggiungere a nord la SS 42 sull’altro lato del lago oppure di proseguire verso sud verso Monasterolo del Castello.