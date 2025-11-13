LNews-Foto. COMO. REGIONE PREMIA 45 ‘NUOVE’ ATTIVITÀ STORICHE DELLA PROVINCIA: ASSESSORE GUIDESI: SE LA LOMBARDIA È UNA GRANDE FORZA ECONOMICA LO DOBBIAMO A LORO

MARCHIO IDENTIFICATIVO ALLE IMPRESE ATTIVE DA ALMENO 40 ANNI

(LNews – Como, 13 nov) Tappa a Como per l’evento itinerante con cui Regione Lombardia premia sui territori le Attività storiche riconosciute nel 2025. L’iniziativa, voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, è dedicata a negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Sono 45 le ‘nuove’ imprese storiche della provincia di Como che hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia svoltasi nella sede della Camera di Commercio. A consegnare il riconoscimento, oltre all’assessore Guidesi, anche l’assessore all’Università, Ricerca, Innovazione, Alessandro Fermi, e il presidente della Camera di Commercio di Como e Lecco, Ezio Vergani. Per il quarto anno consecutivo, su volontà dell’assessore Guidesi, la premiazione avviene attraverso un tour che fa tappa in tutte le province lombarde, in collaborazione con le Camere di Commercio.

ASSESSORE GUIDESI – “Con questo marchio – ha evidenziato l’assessore Guidesi – Regione riconosce e valorizza le attività storiche come elemento imprescindibile dell’identità e dell’economia lombarda. Assicurano servizi di qualità e posti di lavoro. Ogni vetrina accesa è un contributo fondamentale alla sicurezza e alla vivibilità dei territori. Un presidio dal grande valore sociale oltre che economico. Si tratta di negozi, botteghe e locali che resistono da decenni, innovando nella tradizione e dimostrando capacità di adattamento ai cambiamenti del mercato. Storie imprenditoriali di successo che spesso coincidono con le storie familiari. Li ringraziamo perché se la Lombardia è una grande forza economico-sociale lo dobbiamo anche e soprattutto a loro”.

ASSESSORE FERMI – “Il riconoscimento – ha sottolineato l’assessore Fermi – è il nostro modo per dire grazie a chi ogni giorno, con competenza e abnegazione, fa vivere e funzionare le nostre comunità. Sostenere il commercio e le attività di vicinato significa tutelare la storia, il presente e il futuro del nostro territorio. Si tratta di imprese e famiglie che mettono cuore, passione e professionalità a servizio dei cittadini. Ringrazio l’assessore Guidesi per aver organizzato l’iniziativa. Sono orgoglioso e onorato di aver premiato questi protagonisti dell’operosità comasca”.

Sono complessivamente 4.477 le Attività storiche lombarde riconosciute da Regione, di cui 315 nella provincia di Como. Sul portale regionale www.attivitastoriche.regione.lombardia.it saranno disponibili le foto di ciascun esercizio premiato: il sito web contiene informazioni e fotogallery per ogni realtà riconosciuta.

L’ELENCO DELLE ‘NUOVE’ ATTIVITÀ STORICHE – Queste le 45 ‘nuove’ Attività storiche in provincia di Como (18 botteghe artigiane storiche, 13 locali storici, 14 negozi storici) che hanno ottenuto il marchio identificativo nel corso della cerimonia alla Camera di Commercio.

Arosio

Centro Delle Camerette, Negozio storico, 1968, Casa e arredamento;

Bellagio

Baita Belvedere Locale storico, 1981, Ristorazione;

Gelateria Del Borgo, Bottega artigiana storica, 1975, Gelaterie, pasticcerie e torrefazioni;

Hotel Ristorante La Pergola, Locale storico, 1948, Ristorazione;

Riverside Snack Bar, Locale storico, 1982, Bar e tabaccheria;

Bregnano

Panificio Massini Bottega artigiana storica, 1970, Alimentari e specialità alimentari;

Cantù

Arnaboldi, Bottega artigiana storica, 1966, Casa e arredamento;

Meroni Vini, Negozio storico, 1975, Alimentari e specialità alimentari;

Montorfano Giovanni & C. Snc, Bottega artigiana storica, 1984, Casa e arredamento;

Premiata Macelleria Marzani, Negozio storico, 1965, Alimentari e specialità alimentari;

Ristorante Le Querce, Locale storico, 1975, Ristorazione;

Capiago Intimiano

Frigerio, Locale storico, 1967, Bar e tabaccheria;

Il Fornaio Marelli, Bottega artigiana storica, 1981, Alimentari e specialità alimentari;

Carlazzo

Sala e Travella Arredamenti, Bottega artigiana storica,1979, Casa e arredamento;

Cermenate

Ramperti, Locale storico, 1981, Gelaterie, pasticcerie e torrefazioni;

Trattoria Benzoni, Locale storico, 1974, Ristorazione;

Como

Auderi Gomme, Bottega artigiana storica,1976, Auto e moto;

Beretta, Negozio storico, 1975, Alimentari e specialità alimentari;

Erba

Corti Idraulica, Bottega artigiana storica,1956, Attrezzature;

Oreficeria Prina, Negozio storico, 1980, Preziosi;

Pedrini, Negozio storico, 1969, Casa e arredamento;

Fenegrò

Canobbio, Bottega artigiana storica, 1967, Casa e arredamento;

Fino Mornasco

Finomotori, Bottega artigiana storica,1969, Auto e moto;

Garzeno

Bar Cinese, Locale storico, 1978, Bar e tabaccheria;

Gera Lario

Ristorante Le 5 Case, Locale storico, 1976, Ristorazione;

Gravedona ed Uniti

L’Edicola, Negozio storico, 1982, Cartoleria e libreria;

Laino

Panificio Alimentari Motta Erino e Aldina, Negozio storico, 1962, Alimentari e specialità alimentari;

Lipomo

Carlo Molteni, Bottega artigiana storica, 1965, Casa e arredamento;

Longone al Segrino

Pasticceria Rosa, Bottega Artigiana, 1984, Gelaterie, pasticcerie e torrefazioni;

Lurate Caccivio

Centro Mimosa, Bottega artigiana storica, 1979, Cura della persona;

Mariano Comense

Carrozzeria Tagliabue, Bottega artigiana storica, 1971, Auto e moto;

Manzato Enoteca Gastronomia, Negozio storico, 1971, Alimentari e specialità alimentari;

Seminati Profumeria, Negozio storico, 1967, Cura della persona;

Menaggio

Bar Stella Alpina, Locale storico, 1959, Bar e tabaccheria;

Merone

Salone Mina, Bottega artigiana storica, 1978, Cura della persona;

Ponte Lambro

Estetica M, Bottega artigiana storica, 1978, Cura della persona;

Porlezza

Boutique Liberty, Negozio storico, 1975, Abbigliamento e accessori;

Capizzi Garage Europa, Bottega artigiana storica, 1972, Auto e moto;

Rovellasca

Antonio Costa, Bottega artigiana storica, 1969, Auto e moto;

Merceria Monti, Negozio storico, 1973, Abbigliamento e accessori;

Rovello Porro

Gioielleria Trotti, Negozio storico, 1973, Preziosi;

Sormano

Ristorante La Colma, Locale storico, 1984, Ristorazione;

Tremezzina

La Fagurida, Locale storico, 1974, Ristorazione;

Macelleria Salumeria Riva A., Negozio storico, 1980, Alimentari e specialità alimentari;

Uggiate con Ronago

Ristorante Bar – Da Bernardino, Locale storico, 1970, Ristorazione.

BANDO ‘IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO’ – Il supporto di Regione, oltre alla concessione del marchio identificativo, si concretizza con il bando ‘Imprese storiche verso il futuro’ riservato alle attività che figurano nell’albo regionale: per il 2025 la dotazione finanziaria è di 10,8 milioni di euro. La misura garantisce un contributo a fondo perduto che copre fino al 50% degli investimenti nei seguenti ambiti: innovazione, ricambio generazionale e trasmissione di impresa, riqualificazione del locale dell’attività, restauro e conservazione.

