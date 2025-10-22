LNews-Foto. MILANO QUARTIERE SAN SIRO, SGOMBERATI 5 ALLOGGI ALER OCCUPATI ABUSIVAMENTE. ASSESSORE FRANCO: PLAUSO A FORZE DELL’ORDINE E QUESTURA, AVANTI CON IL RIPRISTINO DELLA LEGALITÀ

DA REGIONE PIANO DI DETERRENZA DA 6 MILIONI DI EURO CON VIDEOSORVEGLIANZA E VIGILANZA

(LNews – Milano, 22 ott) “Ringrazio le Forze dell’ordine e la Questura per l’operazione effettuata nel quartiere San Siro di Milano che ha consentito di sgomberare 5 alloggi Aler occupati abusivamente in via Ricciarelli (civico 22) e in piazza Selinunte (civico 6). Un segnale importante e concreto che va nella direzione di ripristinare la legalità e il rispetto delle regole”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, che questa mattina si è recato nel quartiere per congratularsi con i rappresentanti delle Forze dell’ordine, circa 300, e della Questura che hanno effettuati sgomberi e perquisizioni.

“Interventi come questo – ha proseguito Franco – sono fondamentali per riaffermare la presenza dello Stato e delle istituzioni nei quartieri complessi. Regione assicura la totale disponibilità a collaborare per il contrasto alle occupazioni abusive, come testimoniano i 6 milioni di euro stanziati per il piano di deterrenza che include videorsorveglianza, presidi e vigilanza. Siamo dalla parte delle persone oneste: non deve esserci spazio per gli abusivi che praticano la cultura dell’illegalità e tolgono la casa a chi ne ha diritto”. (LNews)

doz