Ospitalità a giovani talenti con le residenze artistiche in Lombardia

CULTURA, CON IL CENTRO DI RESIDENZA ARTISTICA DELLA LOMBARDIA OSPITALITA' E SUPPORTO A GIOVANI TALENTI E CREATIVI. ASSESSORE CARUSO: SOSTEGNO ALLO SPETTACOLO DAL VIVO

AL VIA IL NUOVO TRIENNIO DEL PROGETTO ‘INTERCETTAZIONI’

(LNews – Milano, 5 mar) Prosegue e si rafforza il Centro di Residenza Artistica della Lombardia che garantisce ospitalità e supporto a creativi, compagnie e talenti emergenti in sei diverse località del territorio regionale. Il progetto, denominato ‘IntercettAzioni’, è dedicato allo sviluppo della creatività contemporanea e in particolare dello spettacolo dal vivo. L’iniziativa è promossa da Circuito CLAPS insieme ai partner Industria Scenica, Laagam, Teatro delle Moire e ZONA K, con il sostegno di Regione Lombardia.

Sono sei le sedi distribuite in quattro province lombarde – Brescia, Como, Milano e Sondrio – che ospitano ogni mese compagnie italiane e internazionali in residenza: Spazio Danzarte a Brescia, Teatro Sociale di Canzo, Everest Spazio alla Cultura a Vimodrone, LachesiLAB e ZONA K a Milano, e O.R.A. Orobie Residenze Artistiche a Piateda, in Valtellina.

Il nuovo ciclo di attività è stato presentato oggi a Palazzo Lombardia, alla Biblioteca ‘Tremaglia’, nel corso di una conferenza stampa alla quale ha partecipato l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, insieme ai coordinatori delle realtà locali e delle istituzioni territoriali.

“Il progetto IntercettAzioni – ha affermato l’assessore Caruso – rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e operatori culturali capace di generare opportunità per gli artisti e per i territori. Regione Lombardia sostiene il Centro di Residenza perché crede nell’importanza di offrire tempo, spazi e competenze a chi lavora sulla ricerca artistica, favorendo nuovi linguaggi e accompagnando la crescita di giovani talenti nello spettacolo dal vivo”.

IntercettAzioni è al suo terzo rinnovo e, a conclusione del nuovo triennio, nel 2027, celebrerà dieci anni di attività, confermandosi come una delle realtà di riferimento a livello nazionale per il sostegno alla creazione artistica contemporanea. I percorsi attivati nell’ultimo triennio sono stati raccolti in un volume che, con foto, interviste e schede artistiche, racconta il lavoro svolto con la sinergia tra associazioni, artisti e territori.

“Si tratta di una conferma – ha spiegato l’assessore – che riconosce il successo delle attività sostenute da Regione Lombardia. Le residenze permettono agli artisti di dedicare tempo alla sperimentazione e alla ricerca, senza le pressioni immediate della produzione”.

Il Centro è riconosciuto nell’ambito dell’Accordo di programma interregionale triennale 2025–2027, sottoscritto tra Regione Lombardia e Ministero della Cultura. L’obiettivo per il nuovo triennio è continuare ad offrire ad artisti e compagnie attivi nella prosa, nella danza, nel circo contemporaneo, nel teatro partecipato e nella musica la possibilità di sviluppare il proprio percorso creativo in un contesto di confronto con professionisti del settore e con il pubblico.

Tra gli elementi distintivi del progetto c’è il rapporto diretto con i territori e con le comunità ospitanti. Gli artisti in residenza partecipano infatti a laboratori, incontri e prove aperte, favorendo il dialogo tra processo creativo e pubblico. Ogni residenza è costruita sulle esigenze della compagnia ospitata e può riguardare diverse fasi del processo creativo: ricerca, sperimentazione, produzione e verifica tecnica.

Per il nuovo triennio è stata inoltre lanciata una call nazionale dedicata alla relazione tra creazione artistica e spazio pubblico, rivolta ad artisti e compagnie attivi nei linguaggi multidisciplinari. Le due realtà vincitrici, che saranno comunicate il 31 marzo, saranno ospitate tra maggio 2026 e dicembre 2027 in un percorso di cinque periodi di residenza nelle diverse sedi del Centro, con un contributo economico di 12.500 euro per ciascun progetto, la disponibilità di spazi di lavoro e un percorso di tutoraggio artistico e progettuale da parte di professionisti del settore.

“L’obiettivo che ci poniamo – ha concluso Caruso – è quello di intercettare visioni, intuizioni, linguaggi. Grazie al sostegno di Regione Lombardia le realtà del territorio mettono a disposizione degli artisti un tempo e uno spazio per sostare ed esplorare, senza l’assillo dell’immediata restituzione, ma con la libertà di un confronto costante. Si tratta di un investimento sulla qualità culturale e sulla capacità del nostro sistema creativo di dialogare anche a livello internazionale e con le nuove generazioni di artisti”.

Proprio per sostenere i più giovani viene realizzato, all’interno del progetto, il programma ‘Trampolino’, dedicato al supporto dei talenti emergenti, spesso ragazzi e ragazze appena diplomati alle scuole d’arte e di teatro. Il programma, realizzato in collaborazione con la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi e con l’Accademia Santa Giulia di Brescia, accompagnerà nuove realtà artistiche in un percorso di crescita e formazione.

Il Centro mantiene infine una forte dimensione internazionale, grazie a collaborazioni con realtà europee tra Francia e Svizzera – tra cui La Grainerie di Tolosa, La Verrerie di Alès, il CCHAR – Centre de Création Helvétique des Arts de la Rue e la Fondazione Claudia Lombardi per il Teatro di Lugano – e alla partecipazione a numerosi festival internazionali dedicati alle arti performative.

