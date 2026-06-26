LNotizie-Venezuela, presidente Fontana: intorno a mezzanotte partiranno 4 medici e 3 infermieri. A loro il grazie di tutta la Lombardia

(LNotizie – Milano, 25 giu) “Questa notte, intorno a mezzanotte, partiranno dalla Lombardia 4 medici e 3 infermieri coordinati da Areu, pronti a mettere la loro professionalità e la loro umanità al servizio degli ospedali venezuelani”. Lo scrive su facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“I nostri sanitari – continua il presidente – fanno parte di un contingente nazionale di 30 professionisti della salute, provenienti anche da Veneto, Lazio, Piemonte e Toscana, che domani mattina intorno alle 6, decollerà da Pratica di Mare con un volo militare”.

“A loro – conclude Fontana – va il ringraziamento di tutta la Lombardia. Ancora una volta, i nostri medici e infermieri dimostrano che la solidarietà, la competenza e il senso del dovere non conoscono confini. Siamo orgogliosi di voi”. (LNotizie)