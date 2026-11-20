È la ventiduesima puntata di ‘Lombardia in Primo Piano’, l’approfondimento video settimanale a cura della redazione di Lombardia Notizie che ripercorre i principali temi di attualità regionale attraverso i servizi realizzati dalla redazione.

Lombardia in primo piano del 20 novembre

La copertina è dedicata a #iononstozitta, l’iniziativa promossa da Regione Lombardia, in collaborazione con Polizia di Stato e Comune di Milano, presentata al Castello Sforzesco in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un progetto per sensibilizzare e promuovere una cultura del rispetto e del contrasto alla violenza di genere.

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Stati generali del trasporti

Spazio poi agli Stati Generali dei Trasporti 2.0, con gli investimenti regionali per il trasporto pubblico locale, pari a 419 milioni di euro all’anno. Tra le novità, l’intesa con il Piemonte per prolungare la linea ferroviaria S50 da Malpensa a Novara dal marzo 2027, l’accordo con la Valle d’Aosta per un collegamento diretto tra Milano e Aosta e lo studio per una nuova linea tra Segrate e Crema.

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Difesa del suolo: 68 interventi nelle 12 province

La puntata prosegue con il piano regionale per la difesa del suolo: 34,2 milioni di euro destinati a finanziare 68 interventi in 12 province, per contrastare il dissesto idrogeologico e mettere in sicurezza i territori più colpiti dal maltempo.

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Manovre salvavita, corso per gli studenti degli Iefp

Tra i temi anche il progetto per portare le manovre salvavita negli istituti di formazione professionale, con l’obiettivo di formare oltre 7.000 studenti in due anni, e lo stanziamento di 45,6 milioni di euro per il triennio 2027-2029 destinato a potenziare gli sportelli Aler e i servizi nei quartieri popolari, rafforzando l’assistenza agli inquilini e la presenza dei presìdi territoriali.

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Novità della chirurgia toracica al Niguarda di Milano

Spazio anche alla sanità con le novità della chirurgia toracica dell’ospedale Niguarda di Milano, che ha completato la conversione degli interventi alla tecnica mini-invasiva robotica. L’argomento è approfondito anche nella ‘Pillole di salute‘ pubblicata giovedì, conl’intervista al dottor Gianluca Pariscenti.

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