È la ventitreesima puntata di ‘Lombardia in Primo Piano’, l’approfondimento video settimanale di venerdì 27 novembre a cura della redazione di Lombardia Notizie che ripercorre i principali temi di attualità regionale attraverso i servizi realizzati dalla redazione.

Lombardia in Primo Piano del 27 novembre

La puntata si apre con le iniziative di Regione Lombardia per contrastare la violenza contro le donne, in occasione della Giornata internazionale del 25 novembre. Un impegno sostenuto da uno stanziamento di 25 milioni di euro.

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Cabinovia da Barzio ai Piani di Bobbio

Spazio poi alla montagna lombarda, con l’inaugurazione della nuova cabinovia che collega Barzio ai Piani di Bobbio, in Valsassina. Un investimento di oltre 23 milioni di euro per rendere più moderno e accessibile il comprensorio, valorizzando il turismo sia in inverno sia in estate.

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Casa di Comunità di Senago per Giulia e Thiago Tramontano

Riflettori puntati anche sulla sanità, con l’inaugurazione a Senago della Casa di Comunità intitolata a Giulia e Thiago Tramontano.

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Nuovo padiglione di Emergenza-Urgenza al Buzzi di Milano

Restando sul tema, spazio anche all’inaugurazione del nuovo Padiglione di Emergenza-Urgenza dell’ospedale Buzzi di Milano: oltre 10.000 metri quadrati, 49 posti letto in più, cinque sale operatorie e nuove tecnologie per potenziare l’assistenza pediatrica e neonatale.

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Mangiagalli, il servizio SVSeD contro violenza sulle donne

In chiusura, si torna a parlare di contrasto alla violenza alle donne nella ‘Pillola di salute’ dedicata al servizio SVSeD della Clinica Mangiagalli di Milano, il centro pubblico attivo 24 ore su 24 che offre assistenza sanitaria e supporto psicologico, sociale e legale alle vittime di violenza sessuale e domestica.

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