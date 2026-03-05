LNews-AL VIA LE PARALIMPIADI MILANO CORTINA 2026: LA LOMBARDIA PROTAGONISTA DI SPORT, INCLUSIONE E LEGACY CONCRETA

In questi anni sono state mappate circa 170 iniziative di legacy sul territorio lombardo: interventi su mobilità, riqualificazione di impianti sportivi, sviluppo di turismo accessibile, innovazione tecnologica, formazione e proposte di sport paralimpico.
Tra queste, un ruolo centrale è svolto dal progetto STAI, giunto alla 2^ edizione, sostenuto con oltre 6 milioni di euro nelle province di Pavia e Sondrio, che prevede formazione per operatori turistici, tirocini per persone con disabilità e interventi per migliorare l’accessibilità delle strutture ricettive, servizi di interpretariato in Lingua dei Segni (LIS), Spazi di Quiete per persone con disabilità intellettive e applicazioni digitali dedicate al turismo accessibile.
“L’avvio delle Paralimpiadi – sottolinea l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini –rappresenta un momento di grande emozione e orgoglio per la Lombardia. Questo evento non è soltanto una competizione sportiva di altissimo livello, ma un messaggio potente di determinazione, talento e pari opportunità.”
