Mario Melazzini è il nuovo direttore della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia. La Giunta regionale lo ha nominato con delibera su proposta dall’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso.

Assessore Bertolaso: conosce perfettamente la macchina regionale

“Il valore di Mario Melazzini non è di sicuro una scoperta recente – ha sottolineato l’assessore al Welfare Guido Bertolaso – con lui sto lavorando a stretto contatto da quando sono diventato assessore ed è riconosciuto da tutti un esperto molto più che autorevole. Melazzini conosce perfettamente la macchina regionale ma ha anche una grande esperienza sul campo, a contatto diretto con le persone, che gli permetterà di affrontare al meglio le sfide e le problematiche concrete che ci stiamo impegnando a risolvere per i cittadini lombardi, per i pazienti e per tutto il personale del sistema sanitario regionale”.

Biografia

Mario Melazzini, nato a Pavia nel 1958, è medico specializzato in Ematologia e ha ricoperto ruoli di rilievo in ambito clinico, manageriale e nella pubblica amministrazione. Ha conseguito un Master in Economia e Management della Sanità e l’attestato manageriale DIAS per Direttore generale. Ha diretto il Day Hospital Oncologico dell’Istituto di Pavia Fondazione Salvatore Maugeri IRCCS e l’Istituto di Milano e di Pavia della stessa Fondazione, oltre a ricoprire il ruolo di Direttore Scientifico Centrale e AD di ICS Maugeri SPA SB e Direttore del Polo Ospedaliero Morelli di Sondalo dell’ASST Valtellina e dell’Alto Lario.

È stato Direttore della S.C. Continuità Assistenziale Ospedale Territorio a Niguarda e Direttore della Programmazione Sanitaria e Sviluppo Piani della DG Sanità di Regione Lombardia. Tra le varie esperienze istituzionali, è stato assessore alla Sanità, all’Università e Ricerca in Regione Lombardia e ha guidato l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) come Presidente e Direttore Generale.

Ha presieduto la commissione per la ricerca sanitaria del Ministero della Salute e la Commissione Ministeriale sulle Malattie Neuromuscolari. Membro del Management Board dell’European Medicine Agency (EMA) e componente del Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). In ambito di volontariato, presidente di AISLA e ARISLA, per la ricerca sulla SLA. In ambito accademico è professore a contratto all’Università degli Studi di Pavia.

Da gennaio 2024 ad oggi ha ricoperto il ruolo di Direttore Sanitario dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano.

Autore di libri e insignito di prestigiosi riconoscimenti, tra cui il titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e l’Ambrogino d’Oro.

Melazzini: onorato e orgoglioso di ricoprire questo prestigioso ruolo

“Sono onorato e orgoglioso di ricoprire questo prestigioso ruolo come Direttore Generale Welfare di Regione Lombardia – ha detto Melazzini -. Mi considero un ‘civil servant’ e questo incarico rappresenta una straordinaria opportunità per contribuire al miglioramento della qualità della vita dei cittadini lombardi. La responsabilità che mi è stata affidata è un impegno che affronterò con grande passione, determinazione e senso di responsabilità e umiltà”.

Marco Cozzoli, Direttore Generale uscente, coordinerà l’Unità Operativa ‘Programmazione negoziata progetti strategici trasversali’ della Direzione Centrale Programmazione e Relazioni esterne di Regione Lombardia