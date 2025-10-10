Logo Regione Lombardia

Senza categoria
EXPO 2025, FIRMATO MEMORANDUM REGIONE LOMBARDIA-PREFETTURA DI OSAKA. SOTTOSEGRETARIO CATTANEO: OBIETTIVO È CONTINUARE A SVILUPPARE PROGETTI COMUNI PER LA CRESCITA DEI DUE TERRITORI

(LNews – Osaka/Giappone, 10 ott) “L’accordo di collaborazione firmato con la Prefettura di Osaka si inserisce in una lunga tradizione di relazioni privilegiate tra la Lombardia e questo territorio a forte vocazione manifatturiera, caratterizzato dalla presenza di numerose PMI innovative, da una profonda tradizione culturale, da un forte impegno nelle nuove tecnologie e da produzioni agroalimentari di alta qualità”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, che, all’Expo di Osaka, ha partecipato all’evento durante il quale il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato un accordo di collaborazione con il governatore della prefettura di Osaka, Hirofumi Yoshimura. Presenti anche gli assessori regionali Simona Tironi (Istruzione, Formazione e Lavoro), Giorgio Maione (Ambiente e Clima), Paolo Franco (Casa e Housing sociale) e Francesca Caruso (Cultura).

“Su queste basi – ha concluso Cattaneo – vogliamo costruire la nostra collaborazione futura, nella consapevolezza che le relazioni internazionali tra Italia e Giappone debbano essere ulteriormente rafforzate. È infatti fondamentale consolidare i legami con i ‘vecchi amici’, con tutti quegli interlocutori che condividono i nostri valori e con i quali è più naturale e proficuo sviluppare nuove collaborazioni economiche e culturali”.
