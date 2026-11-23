Regione Lombardia destina 14,2 milioni di euro all’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia per il rinnovo e potenziamento del parco autobus, attraverso l’introduzione di nuovi mezzi ecologici e l’ammodernamento degli impianti esistenti. Lo prevede una delibera di Giunta regionale, approvata su proposta dell’assessore Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) di concerto con l’assessore Giorgio Maione (Ambiente e Clima). Le risorse, stanziate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), sono destinate a Regione Lombardia nell’ambito del Piano di azione Nazionale per il miglioramento della Qualità dell’Aria (PNQA) per il prossimo biennio. Gli interventi sono dedicati al territorio della Città Metropolitana di Milano.

Lucente: trasporto pubblico sempre più moderno e sostenibile

“Investire nel rinnovo del parco autobus – ha detto l’assessore Franco Lucente – significa rendere il trasporto pubblico locale sempre più moderno e sostenibile. Queste risorse consentiranno di introdurre nuovi mezzi ecologici nella provincia di Milano e di ammodernare le infrastrutture necessarie al loro funzionamento, migliorando la qualità dei servizi offerti ai cittadini”,

“Vogliamo incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico – ha aggiunto Lucente –, garantendo mezzi più sicuri, tecnologicamente avanzati e rispettosi dell’ambiente. Un intervento concreto che conferma l’impegno di Regione Lombardia per una mobilità sempre più sostenibile e vicina alle esigenze dei territori”.

Maione: riduzione emissioni e miglioramento qualità dell’aria priorità strategiche

“La riduzione delle emissioni inquinanti e il miglioramento della qualità dell’aria – ha proseguito l’assessore Giorgio Maione – rappresentano priorità strategiche per la Regione Lombardia. Con questo risorse sosteniamo la transizione ecologica del trasporto pubblico, favorendo la diffusione di mezzi a basse emissioni e delle infrastrutture necessarie alla loro alimentazione”.

“Si tratta di un intervento che si inserisce nel più ampio percorso di contrasto all’inquinamento atmosferico. Particolare attenzione – ha concluso Maione – è data alle aree maggiormente interessate dalle criticità sulla qualità dell’aria”.

Rinnovo parco autobus a Milano, obiettivi e risorse

L’obiettivo del provvedimento è ridurre le emissioni inquinanti nelle aree interessate dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell’aria. Prevista la possibilità di realizzare infrastrutture funzionali all’alimentazione dei veicoli finanziati. Il rinnovo e il potenziamento del parco autobus deve prevedere la dotazione dei dispositivi tecnologici e rispettare gli ulteriori obblighi di sicurezza previsti dalla normativa. I contributi sono divisi in oltre 4,2 milioni di euro destinati al 2027 e oltre 9,9 milioni sull’esercizio 2028.