Lombardia Notizie / Senza categoria
Casa, con Missione Lombardia investimenti per giovani e famiglie

L'assessore Paolo Franco plaude all'intervento di Giorgia Meloni sul varo di un grande piano casa a prezzi calmierati per le giovani coppie, uno degli obiettivi della Missione Lombardia

Sinergia tra Regione Lombardia e Governo per le politiche abitative

“Regione ha già dimostrato un impegno straordinario sul fronte delle politiche abitative con Missione Lombardia, un piano che ha portato a investimenti senza precedenti nel settore della casa e che sta dando risposte concrete a migliaia di cittadini”.

Cosi l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, interviene sulle parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Meeting di Rimini sul varo di un grande piano casa a prezzi calmierati per le giovani coppie. “Da assessore regionale con delega alla Casa – aggiunge – non posso che esprimere il mio plauso: l’abitazione è il primo diritto sociale e la base su cui costruire una famiglia e un futuro stabile”.

Risultati tangibili attraverso il piano Missione Lombardia

“L’esperienza della nostra Regione, con l’impegno del Governo – prosegue Franco – potrà rafforzare ulteriormente questo percorso, creando una sinergia capace di abbattere le barriere di accesso all’abitazione per i giovani”. “La casa, come sottolineato dal premier, deve tornare ad essere un diritto accessibile e non un privilegio. Regione Lombardia – conclude l’assessore – è pronta a collaborare con l’Esecutivo per trasformare questo impegno in risultati tangibili per le famiglie italiane”.

