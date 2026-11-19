Meno dolore dopo l’intervento, ricoveri generalmente limitati a uno o due giorni e, in alcuni casi, diagnosi e cura effettuate nella stessa seduta, eliminando l’attesa tra i due passaggi. Sono i vantaggi della chirurgia toracica mini-invasiva robotica del Niguarda di Milano, primo centro in Italia ad aver convertito interamente in chiave robotica la programmazione di questo tipo di interventi.
‘Pillole di salute’, la chirurgia toracica robotica al Niguarda
È il tema al centro del nuovo appuntamento con le ‘Pillole di salute’ di Lombardia Notizie, che vede protagonista il direttore della struttura, il dottor Gianluca Pariscenti.
L’utilizzo integrato delle piattaforme robotiche consente all’équipe di operare con estrema accuratezza, riducendo al minimo il trauma per i tessuti e il dolore post-operatorio. Un approccio che favorisce anche un recupero più rapido, con dimissioni che avvengono generalmente entro uno o due giorni dall’intervento.
L’innovazione riguarda anche la diagnosi precoce grazie all’impiego del broncoscopio robotico, una tecnologia che consente di raggiungere noduli polmonari microscopici e molto periferici, fino a poco tempo fa difficilmente accessibili con le biopsie tradizionali.
In caso di esito positivo dell’esame istologico, effettuato in tempo reale, i chirurghi possono procedere immediatamente all’asportazione della lesione nel corso della stessa seduta. Diagnosi e cura possono così avvenire con un’unica anestesia, evitando al paziente un secondo accesso e azzerando i tempi di attesa tra la fase diagnostica e quella chirurgica.
Dieci interventi in meno di dieci ore
Accanto ai benefici clinici, l’ottimizzazione dei percorsi in sala operatoria permette di ottenere risultati significativi anche sul fronte organizzativo. Grazie alle cosiddette sedute ad alta intensità robotica (High-Intensity Theater) e a una gestione più fluida dei tempi di preparazione e cambio sala, il reparto è riuscito a eseguire dieci procedure con il broncoscopio robotico in meno di dieci ore, raddoppiando di fatto la capacità operativa rispetto alle cinque procedure medie di una giornata tradizionale.
Un modello che consente di aumentare il turnover dei posti letto, utilizzare in maniera più efficiente le tecnologie disponibili e contribuire alla riduzione delle liste d’attesa.
Pariscenti: percorsi più precisi, sicuri e meno invasivi
“L’approccio robotico applicato sia alla fase diagnostica sia a quella chirurgica rappresenta un importante passo avanti nella cura delle patologie toraciche – ha spiegato il dottor Gianluca Pariscenti – perché ci consente di offrire ai pazienti percorsi sempre più precisi, sicuri e meno invasivi. Resta comunque fondamentale puntare sulla prevenzione e sull’adesione ai programmi di screening, che permettono di individuare eventuali problematiche in fase precoce”.
Formazione e prevenzione
Oltre all’attività clinica, il Niguarda svolge un ruolo centrale nella formazione dei medici della rete regionale attraverso il proprio centro di simulazione e le sale operatorie dotate di doppia console. L’ospedale è inoltre uno degli hub di riferimento di Regione Lombardia per lo screening polmonare gratuito con TAC a basso dosaggio, rivolto ai forti fumatori ed ex fumatori tra i 55 e i 74 anni.