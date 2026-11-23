La Giunta regionale della Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso , una delibera che attiva una sperimentazione per favorire l’accesso alle terapie farmacologiche contro l’obesità da parte dei pazienti che si trovano in condizioni di particolare fragilità clinica e socioeconomica.

Il progetto, della durata di 18 mesi, mette a disposizione un finanziamento regionale di 2,4 milioni di euro per consentire l’accesso gratuito ai farmaci ai pazienti che rispondono ai criteri individuati nel percorso sperimentale.

L’iniziativa nasce dalla necessità di superare le barriere economiche che ancora oggi possono impedire a una parte della popolazione di accedere alle cure. I trattamenti farmacologici antiobesità basati sugli agonisti del recettore delle incretine comportano infatti una spesa media a carico del paziente compresa tra 220 e 600 euro al mese.

Bertolaso: con farmaci gratuiti non solo obesità ma anche prevenzione

“Con questo progetto pilota – spiega l’assessore – non interveniamo soltanto sull’obesità, ma facciamo soprattutto prevenzione. L’obesità è un fattore di rischio per lo sviluppo di molte patologie, anche gravi, che coinvolgono il sistema cardiovascolare, respiratorio e altre funzioni dell’organismo. Intervenire oggi, con un percorso appropriato e sotto controllo medico, significa ridurre il rischio che queste malattie si sviluppino domani. È un investimento sulla salute delle persone, ma anche sulla sostenibilità del nostro sistema sanitario: prevenire le complicanze legate all’obesità significa evitare cure spesso molto costose negli anni successivi”.

Quattro strutture coinvolte nella sperimentazione

La sperimentazione sarà attuata attraverso l’ospedale Niguarda di Milano, i Santi Paolo e Carlo di Milano, gli Spedali Civili di Brescia e l’Asst Melegnano e Martesana. Le risorse, pari complessivamente a 2,4 milioni di euro, saranno destinate a sostenere il percorso terapeutico e l’acquisto dei farmaci necessari.

I destinatari della sperimentazione



Il programma è rivolto a pazienti con obesità grave e condizioni di fragilità clinica e sociale, per i quali il costo continuativo delle terapie rappresenta un ostacolo all’accesso alle cure. Secondo i criteri indicati nel progetto sperimentale, potranno essere presi in considerazione pazienti con indice di massa corporea pari o superiore a 35, Isee familiare non superiore a 30.000 euro e che abbiano già affrontato, senza risultati soddisfacenti, precedenti percorsi di dimagrimento per almeno 6-12 mesi.

Il trattamento farmacologico sarà inserito in un percorso di presa in carico che prevede anche l’adesione a programmi per una sana alimentazione e per lo svolgimento di attività fisica, secondo le indicazioni dei professionisti sanitari.

Un percorso di cura integrato con farmaci gratuiti per combattere l’obesità

La sperimentazione si inserisce nel quadro delle politiche regionali di prevenzione e contrasto dell’obesità e recepisce l’impostazione del Percorso Preventivo-Diagnostico Terapeutico Assistenziale (P-PDTA), in linea con le indicazioni nazionali. L’obiettivo è sviluppare un modello di presa in carico che consideri l’obesità una condizione complessa, da affrontare attraverso interventi integrati e personalizzati, con particolare attenzione alle persone maggiormente esposte al rischio di complicanze.

Al termine dei 18 mesi, i risultati della sperimentazione consentiranno di valutare l’efficacia del modello e l’eventuale estensione del percorso ad altre strutture del Servizio sanitario regionale.