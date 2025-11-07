Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Senza categoria

LNews-Foto. OLIMPIADI, PALAZZO LOMBARDIA. MINISTRO ABODI: SINERGIA POSITIVA TRA GOVERNO, REGIONI, COMUNI E IMPRESE. ORGOGLIOSI DEL PERCORSO FATTO INSIEME

(LNews – Milano, 07 nov) “Siamo orgogliosi del percorso fatto insieme. Ha funzionato la positiva sinergia tra Governo, Regioni, Comuni e imprese. Abbiamo raccolto la sfida di Milano Cortina 2026 e tra poco saremo al centro dell’attenzione mondiale”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi intervenendo all’evento ‘La Lombardia al Centro della sfida Olimpica’ organizzato nella sede della regione.

“Come Italia nel suo complesso – ha continuato Abodi – sappiamo raggiungere traguardi che sembravano impossibili, quando è in gioco la reputazione nazionale. Il lavoro in chiave olimpica proseguirà con i Giochi Olimpici Giovanili Invernali Dolomiti Valtellina 2028, che vedranno nuovamente protagonista la Lombardia insieme a Veneto e Trentino: sarà un ulteriore occasione per intensificare il lavoro sullo sport a scuola e nelle università”.

A questo link le foto dell’evento in aggiornamento. (LNews)

doz

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima