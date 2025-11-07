LNews-Foto. OLIMPIADI, PALAZZO LOMBARDIA. MINISTRO ABODI: SINERGIA POSITIVA TRA GOVERNO, REGIONI, COMUNI E IMPRESE. ORGOGLIOSI DEL PERCORSO FATTO INSIEME

(LNews – Milano, 07 nov) “Siamo orgogliosi del percorso fatto insieme. Ha funzionato la positiva sinergia tra Governo, Regioni, Comuni e imprese. Abbiamo raccolto la sfida di Milano Cortina 2026 e tra poco saremo al centro dell’attenzione mondiale”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi intervenendo all’evento ‘La Lombardia al Centro della sfida Olimpica’ organizzato nella sede della regione.

“Come Italia nel suo complesso – ha continuato Abodi – sappiamo raggiungere traguardi che sembravano impossibili, quando è in gioco la reputazione nazionale. Il lavoro in chiave olimpica proseguirà con i Giochi Olimpici Giovanili Invernali Dolomiti Valtellina 2028, che vedranno nuovamente protagonista la Lombardia insieme a Veneto e Trentino: sarà un ulteriore occasione per intensificare il lavoro sullo sport a scuola e nelle università”.

