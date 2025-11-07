Logo Regione Lombardia

LNews-Foto. OLIMPIADI. PALAZZO LOMBARDIA, PAPPALARDO: SIAMO AMBASCIATORI DELLA ‘BELLA ITALIA’ NEL MONDO

(LNews – Miano, 07 nov) “Sport e grandi eventi rappresentano un binomio indissolubile. Allo stesso modo, grandi eventi e turismo sono strettamente legati, così come turismo e trasporti. Per questo, nella nostra strategia di posizionamento – commerciale ma oggi anche istituzionale – cerchiamo di essere al fianco di tutte le eccellenze che il nostro Paese è in grado di esprimere: culturali, sportive e sociali. I Giochi, naturalmente, sono una di queste eccellenze nazionali, e non potevamo mancare”. Lo ha detto il presidente di ITA spa, Sandro Pappalardo, intervenendo all’evento ‘La Lombardia al centro della sfida olimpica, road to 2026’, organizzato nella sede della Regione.

“I valori che lo sport incarna e trasmette ogni giorno – ha proseguito Pappalardo – l’impegno, la costanza, la perseveranza, lo spirito di squadra, sono scritti nel DNA del nostro personale. Siamo profondamente orgogliosi di questo legame. È un’eredità che portiamo avanti con convinzione: andare in giro per il mondo come ambasciatori dell’Italia, con la vocazione di rappresentare la ‘bella Italia’ nel mondo”.

“Sulle nostre livree – ha concluso il presidente – portiamo con orgoglio le eccellenze italiane, tra cui i nostri atleti, simbolo di talento e passione. E abbiamo il dovere – e il piacere – di continuare a farlo anche in futuro”.

A questo link le foto dell’evento in aggiornamento. (LNews)

