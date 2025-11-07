LNews-Foto. OLIMPIADI, PALAZZO LOMBARDIA. MINISTRO SANTANCHÈ: LOMBARDIA LOCOMOTIVA DEL PAESE. AVANTI CON IL LAVORO DI SQUADRA

(LNews – Milano, 07 nov) “La Lombardia è la locomotiva trainante del Paese. Sono orgogliosa di essere qui, in questo territorio dove sono nate molte iniziative e che resta fucina e laboratorio di idee e progetti. Con le Olimpiadi confermeremo la grande capacità di fare squadra che ci caratterizza”. Lo ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanchè intervenendo all’evento ‘La Lombardia al Centro della sfida Olimpica’ organizzato nella sede della Regione.

“I Giochi Olimpici – ha proseguito Santanchè – saranno una straordinaria opportunità per il turismo. Avremo 2,5 miliardi di persone che assisteranno in TV alla cerimonia di inaugurazione: una vetrina di enorme impatto in termini di promozione per il territorio”.

“L’evento – ha continuato Santanchè – potrà generare 5 miliardi di investimenti, aiuterà a destagionalizzare il turismo e sarà l’occasione per portare i turisti a visitare anche i luoghi meno noti. Tutto il mondo vuole venire in Italia e anche per questo dobbiamo sempre più essere orgogliosi di essere italiani”.

A questo link le foto dell’evento in aggiornamento. (LNews)

doz