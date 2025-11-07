Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Senza categoria

LNews-Foto. OLIMPIADI, PALAZZO LOMBARDIA. MINISTRO SANTANCHÈ: LOMBARDIA LOCOMOTIVA DEL PAESE. AVANTI CON IL LAVORO DI SQUADRA

(LNews – Milano, 07 nov) “La Lombardia è la locomotiva trainante del Paese. Sono orgogliosa di essere qui, in questo territorio dove sono nate molte iniziative e che resta fucina e laboratorio di idee e progetti. Con le Olimpiadi confermeremo la grande capacità di fare squadra che ci caratterizza”. Lo ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanchè intervenendo all’evento ‘La Lombardia al Centro della sfida Olimpica’ organizzato nella sede della Regione.

“I Giochi Olimpici – ha proseguito Santanchè – saranno una straordinaria opportunità per il turismo. Avremo 2,5 miliardi di persone che assisteranno in TV alla cerimonia di inaugurazione: una vetrina di enorme impatto in termini di promozione per il territorio”.

“L’evento – ha continuato Santanchè – potrà generare 5 miliardi di investimenti, aiuterà a destagionalizzare il turismo e sarà l’occasione per portare i turisti a visitare anche i luoghi meno noti. Tutto il mondo vuole venire in Italia e anche per questo dobbiamo sempre più essere orgogliosi di essere italiani”.

A questo link le foto dell’evento in aggiornamento. (LNews)

doz

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima