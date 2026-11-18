(LNotizie – Milano, 18 nov) Dieci giorni di competizioni, 30 discipline sportive e 12.000 atleti attesi da oltre 100 Paesi. La Lombardia si prepara a ospitare gli Open Masters Games Como Lake, la manifestazione multisportiva internazionale in programma dal 17 al 26 settembre 2027 nei territori di Como, Lecco e Varese. L’evento è stato presentato oggi a Palazzo Lombardia, in occasione dell’apertura ufficiale delle iscrizioni, alla presenza del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e del sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani, Federica Picchi.

All’evento hanno preso parte il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e i sindaci Alessandro Rapinese (Como), Davide Galimberti (Varese) e Filippo Boscagli (Lecco).

Presente anche il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia ad Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza.

Presidente Fontana: Lombardia protagonista dei grandi eventi sportivi internazionali – “Gli Open Masters Games Como Lake 2027 – ha dichiarato il presidente Fontana – rappresentano una grande manifestazione internazionale e un’ulteriore occasione per portare la Lombardia al centro dell’attenzione del mondo sportivo. Dopo l’esperienza dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, abbiamo dimostrato la capacità dei nostri territori di accogliere e organizzare eventi di rilevanza mondiale. Questa manifestazione ci permette di dare continuità a questo percorso, valorizzando competenze, impianti sportivi e capacità ricettiva”.

Una candidatura condivisa tra Como, Lecco e Varese – L’assegnazione dei Giochi è il risultato della candidatura congiunta dei Comuni di Como, Lecco e Varese, sostenuta fin dall’inizio da Regione Lombardia. “La collaborazione tra territori – ha aggiunto Fontana – è uno dei punti di forza del nostro modello: mettere in rete energie, strutture e competenze significa moltiplicare le opportunità e valorizzare le eccellenze di ciascuna realtà”.

Dai dilettanti agli ex professionisti – La manifestazione, promossa da World Masters Sport, porterà in Lombardia migliaia di sportivi provenienti da tutto il mondo, dagli appassionati agli ex professionisti, impegnati in competizioni suddivise per fasce d’età. “I Masters Games – ha sottolineato il presidente Fontana – dimostrano che lo sport non ha età e non ha una data di scadenza. La passione per l’attività sportiva, il desiderio di mettersi alla prova e di stare insieme possono accompagnarci in tutte le fasi della vita. Lo sport è salute, prevenzione, benessere, socialità e inclusione”.

Sottosegretario Picchi: un’occasione per valorizzare l’offerta sportiva lombarda – “La Lombardia – ha evidenziato il sottosegretario Picchi – si prepara a ospitare un grande evento sportivo di respiro mondiale, con numeri straordinari: 12.000 atleti provenienti da oltre 100 Paesi, 103 eventi sportivi, 30 discipline e 43 sedi di gara distribuite tra le province di Como, Lecco e Varese e i rispettivi territori. Gli Open Masters Games 2027 rappresentano un’importante occasione per mettere in luce la varietà dell’offerta sportiva lombarda, valorizzando le tante discipline che è possibile praticare nella nostra Regione, sia in ambito estivo sia invernale. Un appuntamento internazionale che conferma la vocazione della Lombardia a essere protagonista nell’organizzazione e nell’accoglienza di grandi eventi sportivi”.

Ministro Abodi: lo sport non ha età, i Masters Games un esempio di passione e inclusione – “Gli Open Masters Games Como Lake 2027 – ha chiosato il ministro Abodi – rappresentano una straordinaria testimonianza di come la passione sportiva possa accompagnare le persone lungo tutto l’arco della vita, al di là dell’età anagrafica. Lo sport rappresenta una difesa immunitaria sociale e individuale, un fattore di benessere e uno straordinario strumento educativo. Il nostro impegno, insieme alle Regioni e alle istituzioni, è promuovere sempre più la pratica sportiva, a partire dalle scuole”.

Le gare tra Como, Lecco e Varese – Le competizioni interesseranno impianti sportivi e luoghi simbolo dei tre territori lombardi, con l’obiettivo di coniugare sport e valorizzazione del patrimonio paesaggistico.

A Como, Villa Erba sarà tra le sedi protagoniste della manifestazione ospitando, tra le altre, anche le gare di scherma. Lecco accoglierà le competizioni di atletica, triathlon, duathlon sprint, tennis, badminton, arrampicata, skyrunning, mountain bike e calcio a 5, con appuntamenti previsti anche sul lungolago. Il lago di Varese sarà invece teatro delle competizioni di canoa e kayak, dragon boat e canottaggio, valorizzando la tradizione del territorio negli sport acquatici.

La cerimonia di apertura è prevista a Como il 18 settembre 2027, mentre quella di chiusura si svolgerà il 26 settembre.

Presentate Perseo e Ondina, le mascotte ufficiali – Nel corso dell’evento sono state svelate anche Perseo e Ondina, le mascotte ufficiali degli Open Masters Games Como Lake 2027. I due personaggi si ispirano al pesce persico reale, simbolicamente legato all’elemento che accomuna i tre territori ospitanti: l’acqua dei laghi lombardi. (LNotizie)

Attenzione, video a questo link: https://www.swisstransfer.com/dl/01a1eece-95b2-731a-bba8-f2e70d9e2664

Contiene immagini di copertura e interviste a:

– Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia;

– Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani.

gor