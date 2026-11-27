Diecimila metri quadrati di nuovi spazi, 49 posti letto in più, 5 sale operatorie, una nuova sala endoscopica e una TAC di ultima generazione. È il nuovo padiglione di emergenza-urgenza dell’ospedale dei bambini ‘Vittore Buzzi’ di Milano, inaugurato oggi alla presenza del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, dell’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, del dg dell’Asst Fatebenefratelli Sacco, Maria Grazia Colombo. Presente anche il vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo.

La nuova struttura, direttamente collegata all’ospedale esistente, rafforza l’assistenza pediatrica e neonatale e amplia la capacità di cura del presidio, con ambienti moderni e tecnologie avanzate dedicate ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Il progetto e i lavori di realizzazione del nuovo padiglione sono illustrati dal direttore centrale lavori di Aria S.p.A. Giorgio Lampugnani.

Le risorse

L’edificio si sviluppa su sei livelli e ha una superficie di oltre 10.000 metri quadrati. L’investimento complessivo ammonta a circa 60 milioni di euro, di cui 40 milioni finanziati da Regione Lombardia e oltre 20 milioni provenienti dalla raccolta fondi e dalla generosità di cittadini, aziende, fondazioni, associazioni e realtà del territorio, con il contributo fondamentale della Fondazione Buzzi e dell’Associazione Obm Ets.

I nuovi spazi del Buzzi con il padiglione di emergenza-urgenza pediatrica

Al piano terra trova spazio il pronto soccorso pediatrico, con 7 posti letto di Osservazione breve intensiva (OBI) e 10 posti letto di pediatria d’urgenza. Il primo piano è dedicato all’assistenza neonatale, con 6 posti letto di Patologia neonatale, 12 di Terapia sub-intensiva e 8 di Terapia intensiva neonatale. Al secondo piano sono collocate la Terapia intensiva pediatrica, con 8 posti letto, e la Terapia sub-intensiva, con 10 posti letto, oltre agli spazi dedicati alle cure palliative pediatriche.

Le sale operatorie

Il terzo piano ospita 5 sale operatorie e una sala endoscopica, ampliando la capacità chirurgica del presidio e aprendo nuove prospettive anche per lo sviluppo della chirurgia pediatrica ad alta complessità e robotica. Il piano interrato accoglie la diagnostica per immagini, con una nuova TAC di ultima generazione. Gli ultimi due livelli sono invece dedicati all’accoglienza e al benessere dei bambini e delle famiglie, con spazi come la smart relax, un giardino con vista sullo skyline di Milano e un percorso sensoriale con elementi interattivi e luminosi.

Da 37.000 a oltre 47.000 mq di superficie complessiva

Con il completamento del padiglione di emergenza urgenza del Buzzi la riorganizzazione degli spazi dell’intero ospedale, passa da circa 37.000 a 47.133 mq di superficie complessiva, mentre i posti letto aumentano da 211 a 260. Le sale operatorie passano da 3 a 5, alle quali si aggiunge la nuova sala endoscopica. I lavori, gestiti da Aria S.p.A., sono stati avviati nel gennaio 2020 e conclusi nel 2026.

Presidente Fontana: ospedale che cura tanti bambini e accoglie tanti genitori



“Questo è un ospedale che dalla fine dell’Ottocento cura tanti bambini e accoglie tanti genitori – afferma il presidente Attilio Fontana – una struttura nuova che darà la possibilità di ampliare le risposte per i bambini. Il Buzzi è un’eccellenza, è giusto che anche le strutture siano pari alla loro capacità. Con questo padiglione rafforziamo ulteriormente la capacità di risposta del nostro sistema sanitario, investendo in spazi moderni, tecnologie e competenze. È un risultato importante, realizzato grazie alla collaborazione tra istituzioni, professionisti sanitari e realtà del territorio, che dimostra come la sanità pubblica lombarda continui a guardare al futuro con concretezza e attenzione ai cittadini”.

Assessore Bertolaso: il padiglione di emergenza-urgenza pediatrica del Buzzi nuova struttura rafforza la rete regionale

“Il nuovo padiglione – sottolinea l’assessore Guido Bertolaso – rappresenta uno degli investimenti infrastrutturali più significativi per la sanità pediatrica lombarda. Mettiamo a disposizione dei bambini e delle loro famiglie un ospedale ancora più moderno, con servizi integrati, tecnologie avanzate e spazi pensati per affrontare anche le situazioni più complesse. Il Buzzi è un punto di riferimento per Milano e per tutta la Lombardia e questa nuova struttura rafforza la rete regionale dell’assistenza pediatrica e neonatale. Speriamo che una struttura così all’avanguardia ci aiuti ad attrarre nuovi infermieri: la ricerca di personale resta la sfida principale della sanità pubblica. Un ringraziamento particolare ai medici, agli infermieri, a tutti gli operatori e al personale tecnico e amministrativo, alla Fondazione Buzzi, all’Associazione Obm e a quanti hanno contribuito a rendere possibile questo progetto”.

Maria Grazia Colombo (Asst Fatebenefratelli): nuove possibilità di cura per i bambini e le loro famiglie

“Consegniamo al Buzzi e alla città di Milano una struttura all’avanguardia – evidenzia Maria Grazia Colombo – ma soprattutto nuove possibilità di cura per i bambini e le loro famiglie. È un risultato che guarda al futuro e che ci permette di rafforzare ulteriormente le competenze, le attività specialistiche e la capacità di risposta del nostro ospedale. Desidero ringraziare Regione Lombardia per avere creduto e sostenuto con determinazione questo progetto e rivolgere un ringraziamento speciale a Fondazione Buzzi e all’Associazione Obm, per il ruolo fondamentale svolto nel sostenere la crescita dell’ospedale. Il nostro impegno, adesso, sarà quello di valorizzare pienamente questi nuovi spazi, continuando a investire sulle professionalità, sull’innovazione e sulla qualità dell’assistenza”.