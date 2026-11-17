Due navette elettriche gratuite per facilitare gli spostamenti di pazienti e utenti all’interno dell’ospedale Niguarda di Milano. È attivo il nuovo servizio di mobilità interna, realizzato grazie a un progetto della Fondazione Ospedale Niguarda con il sostegno di Enel Cuore. I due mezzi, a zero emissioni e accessibili anche alle persone in carrozzina, consentono di raggiungere i diversi padiglioni del nosocomio attraverso un percorso ad anello lungo il perimetro della struttura.

Inaugurato il servizio di navette elettriche all’ospedale Niguarda

Il servizio segue un percorso ad anello lungo il perimetro del Niguarda, consentendo di raggiungere con maggiore facilità tutti i padiglioni e i reparti. È attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 12 e dalle 13 alle 16, con una partenza ogni cinque minuti.

Mobilità sostenibile e inclusiva

“La mobilità sostenibile – ha dichiarato Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia – esprime tutte le sue potenzialità quando diventa inclusiva e accessibile a tutti. Le navette elettriche donate dalla Fondazione Ospedale Niguarda al nosocomio cittadino, con il sostegno di Enel Cuore, sono una chiara dimostrazione di come sia possibile garantire il diritto alla salute alle persone fragili e in difficoltà grazie a mezzi green e che permettono con facilità di raggiungere i luoghi di cura. Un progetto che Regione Lombardia condivide in pieno e che mira ad abbattere ogni barriera, accompagnando con maggiore facilità le persone che si recano in ospedale per ricevere cure in un momento di difficoltà. Un percorso di civiltà che, grazie al coinvolgimento di tutti gli enti interessati, spero possa essere replicato in altre realtà ospedaliere lombarde ed italiane, all’insegna di una mobilità davvero al servizio dei cittadini”.

Un servizio che migliora l’accessibilità

“Quello della navetta è per Niguarda un grande ritorno – racconta Alberto Zoli, commissario straordinario dell’ospedale e presidente della Fondazione – nonostante il servizio in passato fosse stato interrotto, siamo riusciti a ripristinarlo e a riproporlo in chiave green. Il nostro ospedale punta molto all’approccio One Health, che valorizza il benessere dell’ambiente accanto a quello della persona. Mettere a disposizione un servizio interno di navette va senz’altro in questa direzione, e ci permette di collegare padiglioni anche molto distanti tra loro. Le navette si affiancano inoltre ad una nuova app per smartphone già attiva, ‘Niguarda Facile’, che contribuirà ulteriormente a rendere il nostro ospedale sempre più raggiungibile e accessibile a tutti”.

Le due navette sono state donate dalla Fondazione Ospedale Niguarda grazie al contributo di Enel Cuore. Il servizio si inserisce in un più ampio percorso volto a migliorare l’accoglienza e la qualità dell’esperienza di cura, con particolare attenzione alle persone più fragili e alla sostenibilità ambientale.

Al centro le persone

Andrea Valcalda, consigliere delegato di Enel Cuore, ente filantropico, sottolinea il valore di un’iniziativa che mette al centro le persone e rende più accessibili i servizi essenziali. “Siamo orgogliosi di aver affiancato la Fondazione Ospedale Niguarda in un’iniziativa che mette davvero al centro le persone e le loro necessità perché crediamo fermamente che la qualità della vita passi anche attraverso interventi concreti che rendano più accessibili i servizi essenziali”.

Capacità di ascoltare i bisogni dei cittadini

“Questo progetto – ha concluso Riccardo Bertollini, segretario generale della Fondazione Ospedale Niguarda – dimostra come la capacità di ascoltare i bisogni delle persone possa tradursi in risultati concreti. Abbiamo lavorato per offrire una risposta semplice ma importante a una difficoltà quotidiana di molti pazienti, soprattutto dei più fragili. Grazie alla preziosa collaborazione con Enel Cuore, siamo riusciti a trasformare un’esigenza in un servizio che migliora l’accessibilità e la qualità dell’accoglienza. Per la nostra Fondazione, essere vicini ai pazienti significa anche questo: rendere il loro percorso di cura più semplice, umano e dignitoso”.