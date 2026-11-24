L’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, ha incontrato a Palazzo Lombardia i sindaci di Casalmaggiore (CR), Calvatone (CR), Viadana (MN), Bozzolo (MN) e e i rappresentanti dell’Associazione Amici dell’Ospedale Oglio Po. Presenti anche il direttore generale della Direzione Welfare di Regione Lombardia, Mario Giovanni Melazzini, il direttore generale dell’Asst di Cremona, Ezio Belleri, e il direttore generale dell’Ats Val Padana, Stefano Manfredi. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i temi dell’organizzazione sanitaria del territorio, con particolare attenzione alle peculiarità di un’area di confine, distante dai principali presidi ospedalieri di Mantova e Cremona, e alle esigenze di mantenere servizi adeguati alla popolazione.

Ospedale Oglio Po, Bertolaso ai sindaci: rispetto dei parametri e attenzione ai territori

“Il rispetto dei parametri nazionali, a partire da quelli previsti dal Decreto Ministeriale 70 – ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso – deve essere accompagnato da una valutazione attenta delle caratteristiche e delle esigenze specifiche dei territori. È già in corso a livello regionale una valutazione complessiva dell’assetto delle Strutture complesse di Radiologia, nell’ambito della quale rientra anche l’ospedale Oglio Po. Non abbiamo mai messo in discussione la permanenza del servizio di Radiologia, ma la modalità del suo inquadramento organizzativo rispetto ai parametri previsti a livello nazionale”.

Massima attenzione per questa struttura

“Stiamo approfondendo questa valutazione – ha aggiunto – tenendo conto della collocazione geografica dell’ospedale, della distanza dagli altri presidi e del ruolo che la Radiologia svolge a supporto dell’attività clinica, in particolare di quella ortopedica. È un servizio fondamentale anche per garantire le condizioni di lavoro e l’attrattività per i professionisti. Su questo tema è già aperto un confronto con i nostri uffici e con l’Asst, che proseguirà anche nell’interlocuzione con il Ministero. L’ospedale Oglio Po è una realtà alla quale garantiamo la massima attenzione, proprio per il ruolo che svolge e per le caratteristiche di questo territorio”.

Risorse per la messa in sicurezza

“Abbiamo destinato 25 milioni di euro all’ospedale Oglio Po per la messa in sicurezza della struttura – ha concluso Bertolaso – e una serie di interventi di miglioramento. È un investimento significativo, che conferma la volontà di continuare a valorizzare questo presidio e il lavoro delle persone che vi operano. In un momento tutt’altro che semplice per i bilanci, continuiamo a investire sulla sanità, sulle strutture e soprattutto sulle risorse umane. Vogliamo che questo ospedale continui a essere un punto di riferimento per il territorio”.