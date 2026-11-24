Sono duecento le palestre lombarde aperte per una settimana all’insegnamento gratuito di difesa personale in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. È quanto prevede l’iniziativa voluta dal sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, e realizzata grazie all’accordo tra Regione Lombardia e la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali – Fijlkam.

L’accordo, sostenuto da Regione Lombardia con un contributo di 40.000 euro, punta a promuovere il valore educativo delle arti marziali, utilizzando queste discipline come strumenti di crescita personale, inclusione, rispetto delle regole, prevenzione del disagio e contrasto alla violenza di genere.

Fulcro dell’iniziativa sarà l’Open Week ‘Io non sto ferma: imparo a difendermi’, in programma dal 23 al 29 novembre, quando le palestre e le società sportive lombarde affiliate Fijlkam aderenti al progetto apriranno gratuitamente le proprie palestre alle donne, offrendo lezioni di arti marziali, difesa personale e momenti di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere. Durante la settimana saranno inoltre organizzati incontri e iniziative speciali con professionisti esperti di difesa personale e delle dinamiche legate alle aggressioni violente.

Picchi: strumenti utili per acquisire maggiore consapevolezza proprio valore

“Abbiamo creduto fin dall’inizio in questo progetto – spiega il sottosegretario Picchi – che offre alle donne non solo strumenti utili per la difesa personale, ma anche una maggiore consapevolezza del proprio valore e delle proprie capacità”.

“L’autodifesa – prosegue Picchi – non riguarda soltanto l’apprendimento di tecniche specifiche, ma rappresenta un percorso di acquisizione di fiducia e sicurezza. Attraverso il judo, il karate, la lotta e le altre discipline vogliamo contribuire a diffondere una cultura del rispetto e della prevenzione, offrendo alle donne occasioni concrete di crescita personale, pratiche di difesa e autostima”.

Percorsi dedicati anche alle scuole lombarde

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività promosse da Regione Lombardia per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e rappresenta una delle azioni concrete attraverso cui lo sport diventa strumento educativo, sociale e culturale al servizio della comunità. La collaborazione con Fijlkam consentirà inoltre di sviluppare, nel corso dell’anno scolastico 2026/2027, percorsi dedicati alle scuole lombarde, con particolare attenzione ai contesti caratterizzati da fragilità sociale.

A questo link le società sportive aderenti all’iniziativa.