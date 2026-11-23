Assessore Lucente: infrastruttura strategica per l’area sud-est milanese

(LNotizie – Milano, 23 nov) Un nuovo passo avanti per il completamento della Paullese. Regione Lombardia mette in campo altri 25 milioni di euro per la realizzazione del secondo stralcio del secondo lotto della strada provinciale, in territorio milanese. È quanto prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, di concerto con l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, che dà il via libera allo schema di secondo atto aggiuntivo all’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, Provincia di Lodi e Concessioni Autostradali Lombarde (CAL).

Le risorse consentono di incrementare il finanziamento regionale destinato al secondo stralcio del lotto 2, che passa da 15,6 a 40,6 milioni di euro e che riguarda il raddoppio della carreggiata del tratto di strada tra Zeno Buon Persico e il ponte di Spino d’Adda. Il provvedimento garantisce la copertura economica necessaria per procedere all’approvazione del progetto definitivo da parte del CIPESS. L’avvio dei lavori è previsto all’inizio del 2029.

Il nuovo stanziamento si inserisce in un più ampio programma di potenziamento della Paullese, direttrice sulla quale Regione Lombardia ha investito complessivamente negli anni circa 310 milioni di euro per migliorare i collegamenti stradali tra Milano, Lodi e Cremona.

Assessore Terzi: prosegue l’impegno per il completamento della Paullese – “Con questo ulteriore stanziamento – sottolinea l’assessore Terzi – confermiamo l’impegno di Regione Lombardia per il completamento della Paullese, un’infrastruttura strategica per la mobilità e i collegamenti tra il Milanese, il Lodigiano e il Cremonese. Su questa direttrice abbiamo investito complessivamente negli anni circa 310 milioni di euro, destinando risorse importanti al potenziamento della rete viaria e alla realizzazione di interventi attesi dai territori. I nuovi fondi consentono di garantire la piena copertura finanziaria del secondo stralcio del lotto 2, adeguando il quadro economico alle esigenze emerse durante lo sviluppo della progettazione. Un ulteriore passo avanti per consentire l’approvazione del progetto definitivo e proseguire verso le successive fasi di realizzazione dell’opera”.

Assessore Lucente: un’opera che rientra in un ampio progetto di mobilità integrata – “Ancora una volta, Regione Lombardia – evidenzia l’assessore Lucente – mantiene gli impegni presi e rinnova il proprio sostegno a un’opera strategica per i collegamenti dell’area sud-est milanese. Un ulteriore sforzo di Regione Lombardia che dimostra di avere a cuore le esigenze dei cittadini: la speranza è che questo ennesimo intervento sia propedeutico al completamento del raddoppio della strada provinciale Paullese al Km 10 e alla desemaforizzazione a San Donato di due semafori lungo l’asse. Interventi fondamentali, attesi da troppo tempo e che invece sono strategici per rendere i trasporti sempre più efficienti, sostenibili e vicini alle esigenze dei cittadini”.

Oltre 120 milioni di euro per il secondo lotto della Paullese – L’ulteriore finanziamento di 25 milioni di euro si è reso necessario a seguito degli approfondimenti progettuali, dell’aggiornamento dei prezzari e delle modifiche intervenute nel quadro normativo. Le nuove risorse saranno destinate alla Città metropolitana di Milano, il soggetto attuatore è CAL.

Con questo nuovo stanziamento, il finanziamento regionale complessivo per gli interventi sul lotto 2 della Paullese raggiunge 120,1 milioni di euro, di cui 40 milioni destinati alla Tratta A e 39,5 milioni destinati alla Tratta B del primo stralcio, e 40,6 milioni al secondo stralcio. (LNotizie)

gor