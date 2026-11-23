La Giunta regionale della Lombardia ha deliberato, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, un finanziamento di 227.735 euro quale ‘Stanziamento di risorse alle Province/Città metropolitana di Milano per le attività di vigilanza e di controllo del cinghiale per la prevenzione della peste suina africana’. L’obiettivo è quello di garantire interventi di depopolamento del cinghiale costanti sul territorio, così da cercare di contenere la diffusione del virus a salvaguardia del patrimonio suinicolo regionale e del relativo indotto economico e commerciale, nonché per attuare gli abbattimenti previsti dal Piano straordinario 2023-2028.

Ulteriore finanziamento per la Peste suina africana

Si tratta di un ulteriore stanziamento dopo quelli già definiti con delibera di Giunta del 31 ottobre 2024 (600.000 euro per le annualità 2025 e 2026) e con delibera del 24 novembre 2025 (con ulteriore finanziamento di euro 210.000 per l’esercizio finanziario 2025).

Beduschi: Lombardia prima regione per numero di suini

“La Lombardia è la prima regione agricola d’Italia – ricorda l’assessore Beduschi – per numero di suini, con un patrimonio vicino a 4 milioni di capi, allevati in oltre 2.100 strutture. Una zootecnia indispensabile per le grandi produzioni Dop della salumeria italiana. È nostro compito proteggere una filiera strategica da una delle minacce più nefaste, come la Peste suina africana, che negli ultimi anni ha rallentato le esportazioni, provocato crolli dei prezzi del maiale nelle aree di restrizione, messo a rischio la sopravvivenza stessa degli allevamenti. Accanto alle misure di rafforzamento della biosicurezza, per la quale anche recentemente Regione Lombardia ha messo a disposizione fondi a sostegno delle imprese zootecniche, il contenimento del cinghiale, essendo l’animale uno dei principali vettori di contagio, è una misura da perseguire con impegno”.

Un lavoro che unisce istituzioni e territorio

Grazie all’attività del Commissario straordinario alla Peste suina africana, Giovanni Filippini, all’Unità organizzativa Veterinaria di Regione Lombardia, agli allevatori che hanno rafforzato le misure di biosicurezza è stato possibile ridurre le zone di restrizione. L’auspicio, rimarca l’assessore Beduschi, “è che, anche in altre aree dell’Europa dove la Peste suina africana è presente, vengano adottati tutti gli strumenti più efficaci per eradicare una malattia che non è pericolosa per l’uomo, ma è deleteria per il mercato, l’internazionalizzazione e l’intera catena di approvvigionamento”.