Peste suina africana, stanziamento di 258.000 euro per il controllo del cinghiale e l’acquisto di attrezzature utili allo svolgimento delle attività di vigilanza per la prevenzione della Psa. Il contributo è destinato alle Province e alla Città Metropolitana di Milano, alla luce del continuo aumento delle richieste di recupero e soccorso della fauna, nonché degli interventi di controllo del cinghiale, attività per cui le Polizie sostengono costi sempre maggiori.

Lo ha stabilito la Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Lombardia, Alessandro Beduschi. La somma sarà ripartita in base al numero degli agenti dedicati alle attività di vigilanza e di controllo del cinghiale.

Contro Psa azioni sempre più efficaci

“Grazie all’attività del Commissario straordinario alla Peste suina africana, Giovanni Filippini, all’Unità organizzativa Veterinaria di Regione Lombardia, agli sforzi degli allevatori nell’aumentare le misure di biosicurezza, – ha spiegato Beduschi – oggi le azioni di contrasto alla Psa sono sempre più efficaci. Hanno permesso, infatti, di ottenere dalla Commissione europea la revisione delle zone di restrizione, riducendo significativamente le limitazioni sul territorio”.

Suinicoltura, comparto strategico

“Non vogliamo abbassare la guardia – ha aggiunto l’assessore – e, con questi ulteriori fondi messi a disposizione per il recupero e il soccorso della fauna, Regione Lombardia si impegna per difendere un comparto strategico come quello della suinicoltura, che vale oltre 1,2 miliardi di euro, con un patrimonio suinicolo vicino a 4 milioni di capi, allevati in oltre 2.100 strutture”.

La Giunta regionale ha stabilito, inoltre, che sono ammessi gli acquisti di attrezzature utili allo svolgimento delle attività di vigilanza e di controllo del cinghiale per la prevenzione della Peste suina. Anche quelli effettuati antecedentemente all’adozione della delibera odierna, nel corso dell’esercizio 2026, non già finanziati con altre misure.

La modalità di erogazione del contributo complessivo prevede un anticipo dell’importo di 129.000 euro, pari al 50% del contributo totale, all’approvazione del riparto delle risorse. Il saldo, pari a 129.000 euro, sarà erogato alla presentazione della rendicontazione sugli acquisti effettuati. Documento che dovrà essere corredato da una relazione, da trasmettere entro il 31 dicembre prossimo. Eccezion fatta la possibilità di chiedere un’eventuale proroga di 12 mesi.

Peste suina, investimenti nelle province per controllo cinghiale

Nelle scorse settimane si è chiuso il terzo bando per la prevenzione della Psa negli allevamenti suinicoli. Buona la risposta dal territorio. Sono infatti pervenute complessivamente 108 domande, riferite ad altrettanti allevamenti, per investimenti strutturali richiesti pari a oltre 12,5 milioni di euro. I dati evidenziano una forte concentrazione delle richieste tra Mantova, Cremona, Brescia e Lodi. Sono le province che rappresentano i territori a maggiore la vocazione suinicola della regione. Si avvia ora la fase di analisi istruttoria. Il dato sicuramente conferma l’impegno di Regione Lombardia nel sostenere gli allevatori suinicoli e proteggere il patrimonio zootecnico lombardo dalle minacce epidemiche.