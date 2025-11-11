Logo Regione Lombardia

Senza categoria

LNews-Foto. REGIONE VINCE PREMIO EUROPEO PER LO STRUMENTO ‘QUOTA LOMBARDIA’, ASSESSORE GUIDESI: RICONOSCIUTA EFFICACIA DELLE POLITICHE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

A COPENAGHEN LA CERIMONIA DI CONSEGNA NELL’AMBITO DELL’ASSEMBLEA UE DELLE PMI

(LNews – Copenaghen, 11 nov) La Regione premiata in Europa per le sue politiche a sostegno delle aziende e in particolare per la misura ‘Quota Lombardia’, lo strumento ideato per supportare le piccole e medie imprese che puntano alla crescita attraverso la quotazione in Borsa.

Oggi a Copenaghen l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha infatti ricevuto il riconoscimento ‘Special Mention Award’ nell’ambito dell’European Small and Mid-Cap Awards 2025, l’iniziativa promossa da EuropeanIssuers, Federation of European Securities Exchanges (FESE)’, Fondo europeo per gli investimenti (EIF) e Commissione europea per premiare le buone pratiche finalizzate a favorire la competitività e i processi di transizione ecologica e digitale delle PMI.

La candidatura della misura regionale è stata proposta dalla Borsa Italiana, mentre la premiazione è avvenuta all’interno dell’Assemblea europea annuale delle PMI in corso di svolgimento nella capitale danese. Per la prima volta un ente pubblico italiano riceve questo riconoscimento europeo, istituito nel 2013.

“Siamo molto soddisfatti – ha affermato l’assessore Guidesi – perché questo premio simboleggia la capacità di Regione Lombardia nell’aiutare le nostre imprese a crescere e a essere nuove protagoniste dei mercati globali. Un grazie a ‘Borsa Milano’ per la collaborazione e la candidatura e grazie in particolare alla nostra struttura tecnica che lavora con abnegazione e competenza per definire e attivare strumenti utili alle aziende e alla nostra economia. ‘Quota Lombardia’ consente alle aziende non solo di quotarsi ma di essere stabili, di investire grazie a nuova liquidità e di poter fare da capofila a filiere settoriali permettendo anche ad altre piccole aziende di avere benefici indiretti. Inoltre, ‘Quota Lombardia’ è la riaffermazione della centralità finanziaria che la nostra Regione riveste per tutto il Paese”.

‘Quota Lombardia’ ha una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro nel triennio 2025-2027 e si compone, in particolare, di un contributo a fondo perduto nel limite di 600.000 euro a impresa per i costi relativi all’ingresso in Borsa, comprese le spese legate all’ammissione alla quotazione e ai servizi di consulenza correlati. (LNews)

doz
