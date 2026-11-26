Filippo Poletti ha consegnato al presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, il suo ultimo libro ‘Il presentatore perfetto’ edito da Guerini e Associati.

“L’ultima fatica di Poletti – commenta il presidente Fontana – ci svela molti dei segreti della comunicazione moderna, quella che passa anche attraverso eventi pubblici e aziendali e che richiede moderazione, misura ed equilibrio. Qualità che siamo chiamati a mettere in pratica quotidianamente anche quando dobbiamo far conoscere e spiegare i contenuti delle decisioni e delle proposte politiche. È un libro utile e concreto, la cui lettura credo possa essere preziosa per molti”.

‘Il presentatore perfetto’, l’arte della conduzione

Filippo Poletti, giornalista, LinkedIn Top Voice e docente di social media a contratto presso l’Università di Pavia, affronta in questo volume, il primo scritto in lingua italiana, l’arte della conduzione a tutto tondo, dalla progettazione dell’evento, alla sua realizzazione, a tutto ciò che segue l’evento.

Il libro è un manuale utile a contrastare, in tv e online, sia la diffusione della cultura dell’insulto gratuito che l’invasione della ‘slopaganda’, con immagini e video provocatori generati dall’AI e della ‘rage bait’ (‘esca per la rabbia’, parola dell’anno 2025 per l’Oxford University Press) in cui i contenuti veicolati sul web sono pensati per scatenare, nel pubblico, delle reazioni impulsive.

Il metodo di lavoro

Nel panorama mediatico moderno serve dunque, sempre di più, riscoprire il ruolo del presentatore moderato. A fare la differenza in questo mestiere è il metodo di lavoro adottato prima, durante e dopo l’evento, che, come spiegato dall’autore, ha tanto da imparare da giornalisti come Piero Angela ed Enzo Biagi, dal direttore d’orchestra Yannick Nézet-Séguin sul podio del concerto viennese di Capodanno e dal tennis di Roger Federer, tra i più grandi giocatori per la tecnica, l’eleganza e la carriera longeva.

Come si impara

“Moderatrici e moderatori non ci si improvvisa – spiega Filippo Poletti –, ma si diventa imparando le 100 parole ed espressioni del nuovo dizionario per il presentatore perfetto con la griglia dell’autovalutazione e della valutazione, praticando le 28 regole illustrate nel libro, ascoltando ‘Il Clavicembalo ben temperato’ di Bach che fa parte dei 9 ascolti musicali della playlist di Spotify, sfogliando le 50 letture consigliate e frequentando la futura, speriamo presto, Accademia per presentatori italiana“.

Una visione d’insieme

Nel libro l’autore dà una visione d’insieme del mestiere di presentatrice e presentatore, articolata in quattro parti: il presentatore perfetto prima dell’evento, durante l’evento (o live), dopo l’evento e, infine, svela quella che è la cassetta degli attrezzi del presentatore perfetto. Accanto alla strategia, Poletti spiega il metodo di lavoro da seguire nelle tre fasi dell’evento (prima, durante e dopo), fornendo anche una cassetta degli strumenti aggiornata ad oggi, condividendo quanto appreso in decenni di musica, media, eventi e project management digitale, tra l’esperienza sul campo e l’executive MBA alla business school del Politecnico di Milano.