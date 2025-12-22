Logo Regione Lombardia

LNews-PROGETTI EMBLEMATICI LECCO, SOTTOSEGRETARIO PIAZZA: GENERANO BENEFICI CONCRETI E DURATURI PER I CITTADINI

(LNews-Milano, 22 dic) “Cultura, turismo, sociale, impresa. I Progetti Emblematici della provincia di Lecco sono una sintesi delle peculiarità e delle vocazioni del nostro territorio”. Così il sottosegretario della Regione Lombardia con delega all’Autonomia e ai rapporti con il Consiglio regionale Mauro Piazza ha commentato i quattro i Progetti Emblematici selezionati da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia per la provincia di Lecco. A queste iniziative, di altissimo valore sociale, culturale e scientifico, sono destinati complessivamente 8 milioni di euro: 5 milioni messi a disposizione da Fondazione Cariplo e altri 3 milioni stanziati da Regione Lombardia.

“Si tratta -. Ha sottolineato Piazza – di interventi di grande valore strategico per il nostro territorio perché coniugano rigenerazione urbana, innovazione sociale, formazione e sviluppo delle comunità locali. Regione Lombardia continua a investire con convinzione sulla provincia di Lecco, sostenendo progetti capaci di generare benefici concreti e duraturi per cittadini, enti locali e imprese. Il lavoro svolto in sinergia con Fondazione Cariplo dimostra quanto sia fondamentale fare squadra tra istituzioni per valorizzare le eccellenze del territorio e rispondere in modo efficace ai bisogni delle comunità. Questi progetti rappresentano un modello virtuoso di collaborazione e visione strategica”. (LNews)

