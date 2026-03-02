LNews-PAVIA, PROGETTI EMBLEMATICI/2 – ASSESSORE LUCCHINI: GLI INTERVENTI FINANZIATI VALORIZZANO E RAFFORZANO L’IDENTITÀ DEL TERRITORIO

A VOGHERA CONTRIBUTO DI 1,8 MILIONI DI EURO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’EX CASERMA DI CAVALLERIA IN UNO SPAZIO MULTIFUNZIONALE

(LNews-Pavia, 02 Mar) “L’alleanza strategica tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo si conferma un modello virtuoso di collaborazione istituzionale capace di produrre risultati tangibili sui territori. Gli interventi finanziati valorizzano e rafforzano l’identità del territorio pavese attraverso la creazione di nuovi spazi di comunità, il recupero di immobili storici, il sostegno alle giovani generazioni e l’attivazione di sinergie tra enti pubblici e terzo settore”.

Lo dichiara l’assessore regionale lombardo alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, riguardo i cinque i Progetti Emblematici selezionati per il territorio pavese, per un investimento complessivo di 8 milioni di euro, di cui 5 milioni messi a disposizione da Fondazione Cariplo e 3 milioni stanziati da Regione Lombardia. Le iniziative coinvolgono città e provincia e si caratterizzano per un forte impatto in termini di rigenerazione urbana, inclusione sociale, accesso alla cultura e sviluppo delle competenze.

Una menzione particolare, ha evidenziato l’assessore “per il progetto GenerAZIONI del Comune di Voghera che, con un contributo di 1,8 milioni di euro, prevede la riqualificazione dell’ex Caserma di Cavalleria, con la creazione in uno spazio multifunzionale che ospiterà un Centro per la Famiglia, un Istituto Tecnico Superiore, un Centro per la facilitazione digitale e la creazione di nuovi spazi per la musica, il teatro e le arti, per l’organizzazione di eventi e rassegne culturali. Rigenerare un edificio storico – ha sottolineato Lucchini – significa restituirlo alla città, ma soprattutto investire sul capitale umano: i nostri ragazzi hanno bisogno di luoghi dove crescere, confrontarsi e sviluppare talento”.

L’intervento di Voghera, ha concluso l’esponente della Giunta lombarda, “si inserisce in una strategia più ampia che mira a rafforzare la coesione territoriale e a valorizzare le energie locali, confermando la volontà di Regione Lombardia di sostenere iniziative capaci di coniugare inclusione sociale, innovazione e sviluppo sostenibile. La storica collaborazione istituzionale tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo rappresenta un esempio concreto di buona amministrazione: lavorare insieme per dare risposte strutturali ai bisogni dei cittadini e offrire nuove prospettive alle giovani generazioni”. (LNews)

red