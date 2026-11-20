Sono 106 le giovani promesse dell’atletica leggera lombarda, provenienti da 42 società sportive, premiate per i risultati raggiunti nel corso della stagione 2026. Alla cerimonia conclusiva del ‘Progetto Talento’, che ha celebrato i risultati dei giovani atleti all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, è intervenuta il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani, Federica Picchi. L’iniziativa, sostenuta da Regione Lombardia e promossa dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, ha come obiettivo di accompagnare la crescita sportiva e personale dei dei giovani.

L’edizione 2026 ha coinvolto 106 atleti tra i 15 e i 22 anni, provenienti da 42 società sportive. Regione Lombardia ha sostenuto l’iniziativa con uno stanziamento di 80.000 euro, destinato a valorizzare i giovani talenti attraverso borse di studio, servizi specialistici e percorsi formativi.

Picchi: valorizziamo il merito e accompagniamo la crescita dei giovani

“I 106 giovani premiati del Progetto Talento 2026 – ha evidenziato il sottosegretario Picchi – testimoniano l’importanza di creare le condizioni affinché ogni atleta possa esprimere il proprio potenziale e costruire il proprio futuro, nello sport e nella vita. Un’edizione da record, con talenti provenienti da 42 società lombarde, che conferma la vitalità dell’atletica nella nostra Regione, con i suoi 57.833 tesserati FIDAL. Continuiamo a investire in una cultura sportiva che valorizzi il merito e sostenga i giovani con opportunità concrete, supporto economico e la possibilità di conciliare sport e studio, perché ogni talento possa crescere non solo come atleta, ma anche come persona”.

Il Progetto Talento per i giovani atleti lombardi

‘Crescere forti: talento, salute e prestazione sostenibile‘ è il tema scelto per l’edizione 2026, che ha affiancato al riconoscimento dei risultati agonistici un percorso di cinque incontri formativi dedicati al benessere psicofisico e alla crescita personale degli atleti. La giornata ha ospitato anche il quinto e ultimo appuntamento del ciclo formativo, dedicato al tema ‘Restare nello sport: motivazione, scuola, famiglia e contesto sportivo‘.