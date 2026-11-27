Quattro milioni e seicentomila euro per la ‘Promozione dei prodotti di qualità‘, nell’ambito dell’intervento Srg10. Il provvedimento è inserito nel Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della Pac 2023-2027 della Regione Lombardia. La misura permette di finanziare 17 domande attraverso l’Organismo pagatore regionale.

“Devo ringraziare per l’impegno i Consorzi di tutela della Lombardia. Hanno avanzato progetti costruttivi per la promozione dei prodotti di qualità, di cui la nostra regione è particolarmente ricca – ha commentato l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Lombardia, Alessandro Beduschi -. In un contesto in cui da più parti si cerca di omologare il cibo in chiave ribassista e con una preoccupante standardizzazione, sostenere filiere agricole di qualità è la chiave per la valorizzazione del Made in Italy. E anche del tessuto imprenditoriale che parte da aziende agricole vitali e attente alla sostenibilità come, appunto, quelle della Lombardia”.

Prodotti di qualità, i Consorzi beneficiari

Fra i beneficiari della misura per la ‘Promozione dei prodotti di qualità’ sono finanziati: