Sono 1.354 le adesioni di giovani, di 70 classi distribuite in nove province lombarde, che partecipano al concorso di Regione Lombardia ‘Raccontami la Tua Montagna’. Un successo di partecipazione, alla chiusura delle adesioni del 23 novembre, sottolineato dall’assessore a Enti locali e Montagna di Regione Lombardia, Massimo Sertori, il cui assessorato ha promosso, con il supporto tecnico di Ersaf (Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste), la proposta.

Il concorso

‘Raccontami la Tua Montagna – Un’opportunità per dare voce ai giovani della Lombardia’, proposta rivolta alle scuole superiori di 2° grado, nasce dalla domanda ‘Se volessi invitare un tuo coetaneo a scoprire la montagna lombarda, come gliela comunicheresti? Quali contenuti utilizzeresti per rendere interessante il tuo messaggio?’.

Con il supporto di un docente, ogni classe sceglie un luogo, un’esperienza o una storia delle terre alte da raccontare attraverso un’opera originale, veicolandola tramite video, immagini e podcast.

Sertori: adesioni a ‘Raccontami la Tua Montagna’ un successo

“La risposta delle scuole lombarde – afferma l’assessore agli Enti Locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica Massimo Sertori – conferma che i giovani hanno voglia di raccontare la montagna con il proprio linguaggio e attraverso gli strumenti che utilizzano ogni giorno. Con questo concorso abbiamo scelto di affidarci alla loro creatività, chiedendo di diventare protagonisti nella promozione delle nostre terre alte. I numeri delle adesioni ci dicono che la montagna è percepita non solo come luogo di svago e sport, ma anche come spazio di esperienze, relazioni, cultura e opportunità. Le opere che realizzeranno contribuiranno a costruire un racconto autentico della montagna lombarda, capace di parlare direttamente alle nuove generazioni”.

Nel dettaglio, le adesioni arrivano da nove province. Brescia partecipa con 19 classi, seguita da Bergamo con 15 e Sondrio con 11. Sono 8 le classi della provincia di Como, 8 quelle di Varese, 3 ciascuna per Lecco e Mantova, 2 per Monza e Brianza e 1 per Milano.

Dalle prime alle quinte

Il concorso coinvolge l’intero ciclo delle superiori, che comprende di norma ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni. Le terze sono le più numerose, con 23 adesioni. Seguono 15 quarte, 12 seconde, 10 quinte e 9 prime.

Tra i metodi scelti il preferito risulta essere il video. Sono infatti 45 le iscrizioni a ‘Montagna Vox’, la categoria che permette di raccontare le terre alte attraverso video, interviste, canzoni o animazioni. Altre 21 classi hanno scelto ‘Montagna in uno Scatto’ dove ci si esprime con fotografie, illustrazioni, fumetti o poesie visive. Quattro, invece, daranno voce alle loro storie con ‘Quota Podcast’.

Le piattaforme social prescelte

Instagram è il canale preferito dalle classi per condividere le proprie opere con i coetanei. Delle 70 classi iscritte, 66 hanno espresso una preferenza, indicando fino a due piattaforme. Instagram ha raccolto 61 preferenze, seguito da YouTube con 36, TikTok con 21 e Spotify con 3. Tutte le 21 classi di ‘Montagna in uno Scatto’ hanno indicato Instagram. Anche per i video di ‘Montagna Vox’ la prima scelta è Instagram, con 37 preferenze, seguito da YouTube con 28. Per ‘Quota Podcast’, infine, dove Instagram e YouTube hanno ricevuto tre preferenze ciascuno e Spotify due.

Le prossime tappe

Le classi avranno tempo fino al 15 febbraio 2027 per creare e inviare le opere alla segreteria organizzativa del concorso curata da Ersaf. Dopo un attento lavoro di visione e selezione, nel corso del mese di marzo 2027 la giuria del concorso stilerà le graduatorie finali, assegnando un podio per ogni categoria. Ad aprile, a Milano, saranno presentati i lavori premiati e i risultati del questionario sul rapporto tra giovani e terre alte. Ricordiamo che alcune opere premiate diverranno protagoniste della campagna regionale di comunicazione del 2027 dedicata alle montagne lombarde.

In rifugio con la classe

Le prime tre classi di ciascuna categoria, nove in tutto, vivranno un’esperienza in rifugio, da uno a tre giorni. È previsto anche il premio speciale ‘Lisa Garbellini’ per un’opera che si distingua per il valore etico e morale con cui affronta i temi della montagna.

Infoline

Per maggiori informazioni si possono consultare il sito web: www.regione.lombardia.it/ambiente-e-territorio/montagna/concorso–raccontami-la-tua-montagna- o inviare una e-mail a foreste.montagna@ersaf.lombardia.it.