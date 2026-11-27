Il Rapporto Ismea-Qualivita certifica che la Dop Economy regionale della Lombardia cresce per il quinto anno consecutivo e, nel 2025, mette a segno un incremento del +4,8% rispetto all’anno precedente, superando per la prima volta il tetto dei 3 miliardi di euro (nel dettaglio: 3,04 miliardi di euro). Numeri che confermano la Lombardia al terzo posto nella classifica delle regioni più rappresentative della Dop Economy, grazie a un patrimonio di 75 prodotti IG e a 7.663 operatori, alle spalle di Veneto (4,842 miliardi) ed Emilia-Romagna (4,344 miliardi di euro).

Il Rapporto Ismea-Qualivita del 2025

A fare il punto sul sistema delle Indicazioni Geografiche sia sul piano economico che sugli impatti sociali delle filiere a denominazione d’origine è il 24° Rapporto Ismea-Qualivita presentato, venerdì 27 novembre, a Roma e che ha visto la presenza anche dell’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Lombardia, Alessandro Beduschi, che di Ismea è consigliere.

Beduschi: cresciamo per il quinto anno consecutivo

“Incrementare il valore delle nostre IG per il quinto anno consecutivo – ha commentato l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Lombardia, Alessandro Beduschi, a margine della presentazione del Rapporto Ismea-Qualivita – ci rende orgogliosi, in particolare per la dinamicità di filiere uniche, sostenute da imprese agricole efficienti, competitive e che hanno investito in tecnologie e innovazione, da filiere strutturate e da Consorzi di tutela che hanno saputo operare con equilibrio e impegno, contribuendo così tutti insieme alla qualità di produzioni uniche. Grazie alle Indicazioni Geografiche promuoviamo un modello di impresa che genera un più elevato valore aggiunto, che attrae occupazione, garantisce con minori difficoltà il ricambio generazionale e rafforza le comunità rurali, l’export e il Made in Italy”.

Certificata la leadership lombarda

Numeri che, per l’assessore Beduschi, presidente di turno di Arepo, l’Associazione delle Regioni europee con prodotti d’origine, “certificano in un contesto ancora più ampio il ruolo della leadership lombarda, che organizzerà in territorio lombardo la prima Expo itinerante delle IG europee, così da contribuire a rafforzare una rete già solida, ma che deve essere di stimolo per l’agricoltura e l’agroalimentare in altre aree del mondo”.

Secondo posto nel comparto del cibo

Osservando i numeri più nel dettaglio, il trend positivo della Lombardia è sostenuto dal comparto del cibo, che avanza del 4,9% sul 2024 e che, con un valore di 2,523 miliardi di euro, proietta Regione Lombardia al secondo posto per quanto concerne l’agroalimentare Dop, Igp e Stg dietro all’Emilia-Romagna (3,881 miliardi). Sostenuto anche l’incremento del valore nel segmento vino, con la Lombardia che cresce del 3,9% e conferma il settimo posto in classifica con un valore complessivo di 514 miliardi di euro.

I pesi delle filiere

Quanto alle filiere, il peso delle IG incide per il 69% nel settore lattiero caseario, per il 17% nel vino, per il 13% nei prodotti a base di carne.

Scendendo verso la dimensione provinciale, Brescia e Mantova si collocano rispettivamente al quarto e al nono posto della ‘Top Ten’, con valori pari a 1,093 miliardi di euro (+6,3% sul 2024) e 745 milioni di euro (+6,4%).

Mantova quarta tra le province italiane

Spostando l’attenzione al solo segmento del cibo e delle classificazioni Dop, Igp e Stg, Mantova è quarta fra le province italiane, con un valore della produzione di 737 milioni di euro (+6,3%), seguita da Brescia, con un valore alla produzione pari a 700 milioni (+3,5%). E Brescia è al quinto posto anche nel settore del vino, con un valore di 392 milioni di euro e un’accelerazione dell’11,7% tendenziale.

Incisive per la Lombardia anche le performance di Cremona (362 milioni di euro) e Sondrio (327 milioni).