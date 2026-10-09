La Lombardia prima Regione ai ‘Best Italian Hospitals Awards 2026’

Regione Lombardia conquista il primo posto nella classifica delle Regioni di eccellenza nell’ambito dei Best Italian Hospitals Awards 2026, l’iniziativa di Class Editori che premia le performance e la qualità delle strutture ospedaliere italiane.
Il riconoscimento, assegnato nel corso della cerimonia che si è svolta giovedì 8 ottobre a Milano, è stato ritirato dall’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso.
La Lombardia precede in graduatoria Emilia-Romagna e Veneto, confermando il ruolo di primo piano del proprio sistema sanitario nel panorama nazionale.