Guidesi: consolidiamo la sinergia con l’obiettivo di aiutare le nostre imprese

(LNotizie – Milano, 23 nov) Rafforzare ulteriormente le relazioni economiche e commerciali tra Regione Lombardia e Camera di Commercio Ufficiale di Spagna in Italia (Camacoes). Questo l’obiettivo del Protocollo d’Intesa sottoscritto nel luglio 2025 e rinnovato oggi con la firma avvenuta a Palazzo Lombardia da parte dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, e del presidente di Camacoes, Luigi Patìmo.

All’incontro hanno presenziato anche Yolanda Gimeno, segretario generale di Camacoes, e Luis Lopez, consigliere economico e commerciale dell’Ambasciata di Spagna a Milano.

L’intesa rinnovata punta a favorire la creazione di partnership strategiche tra le imprese, l’individuazione e la diffusione di opportunità di investimento e una maggiore conoscenza degli strumenti regionali a sostegno dell’internazionalizzazione.

Tra gli obiettivi figurano inoltre la promozione di iniziative condivise nei campi della ricerca e dell’innovazione, la creazione di reti di collaborazione e occasioni di networking tra le aziende e lo scambio di conoscenze ed esperienze per accrescere la competitività dei rispettivi sistemi produttivi. La sinergia mira anche a facilitare i contatti diretti tra enti, istituzioni e realtà economiche dei due territori.

Un percorso di collaborazione costruito nel tempo – Il rinnovo dell’intesa si inserisce in un percorso di relazioni istituzionali ed economiche che Regione Lombardia ha sviluppato negli ultimi anni con la Spagna, attraverso missioni, incontri bilaterali e occasioni di confronto con le istituzioni e il mondo produttivo. Un lavoro avviato dall’assessore Guidesi con la missione in Navarra, a Pamplona, nel novembre 2023 e progressivamente consolidato attraverso la partecipazione all’Assemblea Camacoes nel luglio 2024, gli incontri con il presidente Patìmo nel gennaio e nel marzo 2025 e la missione istituzionale a Valencia nel febbraio dello stesso anno.

Dopo la prima firma del Protocollo, il dialogo è proseguito con la missione a Barcellona del novembre 2025, in occasione di ESRA (Alleanza europea delle regioni dei semiconduttori), e con diversi incontri istituzionali, tra cui quello con il ministro catalano Miquel Sàmper. Il confronto è poi continuato con la visita di Sàmper in Lombardia nel marzo 2026, la partecipazione all’Assemblea ARA (Alleanza europea delle regioni dell’Automotive) a Bilbao nel maggio 2026 e una nuova missione a Barcellona nel giugno successivo, in occasione di Expoquimia, con un ulteriore incontro con il ministro.

Guidesi: sinergie che generano opportunità per le imprese – “Il rinnovo di questo Protocollo – ha evidenziato l’assessore Guidesi – rappresenta un ulteriore tassello nell’ambito di un lavoro che Regione Lombardia porta avanti da tempo e che negli ultimi anni ha visto crescere e consolidarsi il dialogo con la Spagna. Non si tratta soltanto di mantenere un rapporto istituzionale, ma di costruire relazioni concrete, attraverso missioni, incontri con le istituzioni e occasioni di confronto diretto con le imprese. Abbiamo lavorato per creare connessioni tra i nostri sistemi economici, approfondire le rispettive strategie industriali e individuare ambiti nei quali sviluppare collaborazioni”.

“L’area iberica – ha proseguito Guidesi – rappresenta un interlocutore importante per il sistema produttivo lombardo: il nostro obiettivo è mettere le imprese nelle condizioni di rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali, favorendo al tempo stesso nuovi investimenti e collaborazioni in Lombardia. L’internazionalizzazione è una leva fondamentale di competitività e Regione continuerà a lavorare per accompagnare le aziende in questa direzione”. (LNotizie)

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