Anche quest’anno, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Regione Lombardia ha organizzato una serie di iniziative di sensibilizzazione su un tema tanto delicato quanto, purtroppo, sempre attuale.

Protagoniste, in particolare, le nuove generazioni, con oltre 800 studenti che questa mattina hanno affollato l’auditorium Testori e la Sala Biagi di Palazzo Lombardia per alcune rappresentazioni teatrali sul tema. I ragazzi, inoltre, hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con i professionisti dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia che hanno risposto a tutte le loro domande e suggestioni.

Nel corso dell’evento, è stato anche lanciata la nuova campagna della Regione, realizzata in collaborazione con le farmacie lombarde, per diffondere il ‘Signal for Help‘, il gesto che permette a chi subisce abusi o si trova in una situazione di minaccia di segnalare discretamente che ha bisogno di aiuto, senza allertare l’aggressore.

Fontana: dalla Regione misure concrete e risorse importanti

“La prevenzione e il contrasto della violenza di genere – ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – rappresentano una priorità assoluta e un dovere morale per tutte le istituzioni. Vedere Palazzo Lombardia riempirsi di oltre 800 studenti ci dà grande speranza, perché il cambiamento culturale parte proprio dai banchi di scuola e dal rispetto reciproco tra i più giovani”.

“In Lombardia il nostro hashtag #Nonseidasola – ha sottolineato il governatore – non è uno slogan di circostanza, ma si traduce in una rete capillare di protezione, risorse importanti e misure concrete per garantire autonomia abitativa e lavorativa a chi trova il coraggio di denunciare. La collaborazione con le oltre 3.000 farmacie lombarde per diffondere il ‘Signal for Help’ aggiunge un tassello fondamentale di prossimità: ogni presidio sul territorio deve essere una porta aperta e un luogo sicuro dove poter chiedere aiuto senza paura”.

Lucchini: in Lombardia non lasciamo indietro nessuna donna

“Con queste iniziative – ha osservato l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini – abbiamo voluto offrire ai ragazzi un’occasione di riflessione sull’importanza di riconoscere in tempo i segnali di una relazione tossica, dal controllo ossessivo alla violenza economica. Allo stesso tempo, grazie alla preziosa sinergia con Federfarma Lombardia, portiamo la sensibilizzazione nel quotidiano dei cittadini attraverso il ‘Signal for Help’, uno strumento silenzioso ma potente per salvare vite. Il nostro impegno prosegue senza sosta con il nuovo Piano quadriennale 2026-2029, affinché nessuna donna, a partire dalle più fragili e con disabilità, debba mai sentirsi lasciata sola nel percorso verso la libertà”.

La lezione spettacolo sui casi di violenza

La prima rappresentazione è stata proposta da Teatro Educativo, che ha offerto una lezione spettacolo costruita intorno a tre brevi scene, ispirate a situazioni quotidiane e particolarmente vicine all’esperienza dei giovani.

La prima ha raccontato una relazione tra adolescenti nella quale la gelosia e il controllo del telefono e dei messaggi della ragazza sfociano in un’aggressione fisica.

La seconda ha affrontato il tema del consenso nei rapporti affettivi e sessuali, mostrando una situazione nella quale un ragazzo non rispetta l’esitazione e il rifiuto della partner.

La terza scena è stata ambientata in famiglia e ha messo in evidenza forme di violenza psicologica ed economica: il marito che ostacola l’iniziativa lavorativa della moglie, ne svaluta le capacità e pretende di controllarne il denaro, mentre la figlia assiste al conflitto.

La complessità di una relazione violenta

La compagnia ‘Oltre un po’ Teatro’ ha presentato ‘Prima di chiamarlo amore’, uno spettacolo articolato in dieci scene che segue la vicenda di Lisa, una giovane donna con un’adolescenza segnata da sofferenze familiari e dalla difficoltà di chiedere aiuto. L’incontro con Carlo sembra inizialmente offrirle attenzioni e protezione, ma nel corso della relazione emergono comportamenti sempre più invasivi: il controllo degli spostamenti e delle amicizie, la svalutazione del lavoro e degli studi universitari, la pressione ad abbandonare i propri obiettivi e la progressiva perdita di autonomia.

La rappresentazione ha mostrato anche il punto di vista di Carlo, durante un percorso presso un centro per uomini autori di violenza a seguito di un ammonimento. Attraverso le sue parole emergono la minimizzazione dei comportamenti, la negazione delle responsabilità e la tendenza a giustificare il controllo e la violenza come espressioni di amore o preoccupazione. Nella parte conclusiva, dopo l’aggravarsi della situazione, Lisa entra in contatto con un centro antiviolenza e si trova ad affrontare la necessità di un percorso di protezione, con tutte le difficoltà che comporta lasciare la propria casa e le proprie abitudini.

Lo spettacolo ha voluto far comprendere come una relazione violenta possa costruirsi in modo graduale e come l’oppressione psicologica, il controllo e la dipendenza economica possano compromettere la libertà di scelta della donna. Un modo per accendere i riflettori sull’importanza di riconoscere precocemente i segnali di rischio e fare affidamento su una rete di aiuto e protezione.

Grande partecipazione delle scuole lombarde

All’evento di Palazzo Lombardia hanno partecipato oltre 800 studenti, provenienti in particolare da scuole delle province di Milano, Monza e Bergamo.

Signal for Help in collaborazione con le farmacie

Nel corso dell’iniziativa a Palazzo Lombardia, presentata anche la nuova campagna dedicata al Signal for Help, il segnale di aiuto, uno strumento creato dalla Canadian Women’s Foundation, per aiutare le vittime di violenza di genere. Si tratta di un semplice gesto con una sola mano, che si può utilizzare senza lasciare tracce digitali, per comunicare il bisogno di qualcuno che si prenda cura di loro in modo sicuro e offra supporto. Per diffondere questa pratica, la Regione ha coinvolto la rete delle farmacie lombarde, oltre 3.000 esercizi diffusi capillarmente sul territorio, che aiuteranno a far conoscere a quante più persone possibile questo semplice strumento di allerta.

I dati e le politiche regionali

Ieri in Consiglio regionale, l’assessore Lucchini ha fornito i dati aggiornati sul fenomeno della violenza di genere e fatto il punto sulle politiche regionali di prevenzione e contrasto.

In Lombardia, tra gennaio e settembre 2026, si sono registrate due vittime donne (di cui un femminicidio, in calo rispetto alle 16 dell’anno precedente) e 6.481 reati spia, in prevalenza maltrattamenti e atti persecutori. Nel 2025 le donne prese in carico dai Centri Antiviolenza lombardi sono salite a 8.818 (+39% rispetto al 2024), un incremento letto dall’assessore anche come segno di maggiore consapevolezza e fiducia nei servizi. Le violenze più diffuse sono quella psicologica (30,7%) e fisica (22,6%), commesse nel 74,4% dei casi da partner o ex partner, con un preoccupante coinvolgimento dei figli, spettatori nel 38,8% delle situazioni.

Gli investimenti di Regione Lombardia

Per sostenere la rete territoriale (27 reti, 60 Centri Antiviolenza e 182 Case Rifugio), Regione Lombardia ha programmato oltre 10,2 milioni di euro per il 2026-2028, che si aggiungono ai 9,6 milioni nazionali e ai quasi 25 milioni del biennio precedente.

Le iniziative e il Piano quadriennale

Il modello regionale del nuovo Piano quadriennale 2026-2029 punta alla piena autonomia delle vittime attraverso bandi specifici per il reinserimento lavorativo (‘Ri-Parto’, 4 milioni) e l’autonomia abitativa (‘Una casa per ricominciare’, 3 milioni). Particolare attenzione è rivolta alla tutela delle donne con disabilità (quasi 11 milioni di euro e un nuovo Protocollo d’intesa) e agli orfani di femminicidio, per i quali il contributo individuale è stato quadruplicato a 20.000 euro. Sul fronte sanitario e legale stanziati 1,5 milioni per il progetto ‘ASSTinRete’, 300.000 euro per il gratuito patrocinio e rafforzate le sinergie con gli Ordini degli Psicologi e degli Assistenti sociali. Per la prevenzione nelle scuole e negli atenei proseguono il tour ‘Generazione Rispetto’ e gli eventi formativi, culminate oggi con gli eventi realizzati a Palazzo Lombardia.