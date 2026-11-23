oltre 2,4 milioni di euro per rimozione dei rifiuti nel territorio bresciano: lo prevede una delibera approvata dalla Giunta di 2.438.751 euro per il sito ‘Ex Cava Piccinelli’, nel quartiere Buffalora di Brescia, e 36.600 euro per interventi su un edificio destinato allo svolgimento di attività artigianali, situato in via Marconi, ad Agnosine (Brescia). Le risorse rientrano nel 2° programma annuale di finanziamento che completa il ‘Programma di intervento per il finanziamento delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti per l’anno 2026’. Un finanziamento diper interventi dinel territorio bresciano: lo prevede una delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia , su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione , che mette in campoper il sitonel quartiere Buffalora di Brescia, eper interventi su un edificio destinato allo svolgimento di attività artigianali, situato in via Marconi, ad. Le risorse rientrano nel 2° programma annuale di finanziamento che completa il ‘Programma di intervento per il finanziamento delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti per l’anno 2026’.

Maione: risorse concrete per rimozione rifiuti a Brescia e Agnosine

“Con questi fondi – sottolinea Maione – diamo una risposta concreta alle esigenze del territorio bresciano, intervenendo su situazioni critiche che richiedevano risorse adeguate per essere risolte. Regione Lombardia è al fianco dei Comuni e dei cittadini per tutelare la salute pubblica, garantire la sicurezza ambientale”.

‘Ex-Cava Piccinelli’ a Brescia

Il sito è un’area di cava affittata negli anni ’80 dai proprietari a vari soggetti che hanno svolto diverse attività produttive, collocando abusivamente rifiuti nel sito negli anni. Attualmente è inutilizzato ed è presente una folta vegetazione sui cumuli di rifiuti di spessore variabile. Nello specifico, il progetto prevede interventi su un primo lotto, con la rimozione di circa 2.500 metri cubi di rifiuti.