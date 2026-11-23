Un finanziamento di oltre 2,4 milioni di euro
per interventi
di rimozione dei rifiuti
nel territorio bresciano: lo prevede una delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia
, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione
, che mette in campo 2.438.751 euro
per il sito ‘Ex Cava Piccinelli’,
nel quartiere Buffalora di Brescia, e 36.600 euro
per interventi su un edificio destinato allo svolgimento di attività artigianali, situato in via Marconi, ad Agnosine (Brescia)
. Le risorse rientrano nel 2° programma annuale di finanziamento che completa il ‘Programma di intervento per il finanziamento delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti per l’anno 2026’.