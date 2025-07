Dal 2 settembre attiva la linea suburbana s31 Brescia-Iseo

“A partire dal prossimo 2 settembre sarà attiva la linea ferroviaria S31, la prima suburbana di Brescia, che dal capoluogo viaggia sino a Iseo”.

Lo ha annunciato l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, nel corso della sua giornata trascorsa sul Lago d’Iseo: insieme ad amministratori locali, stakeholder e operatori del settore dei trasporti, l’evento è stata l’occasione per fare il punto sul sistema integrato del trasporto pubblico ferro-gomma in una zona ad alta vocazione turistica.

“Il Lago d’Iseo – ha aggiunto Lucente – rappresenta un esempio virtuoso di sistema integrato di trasporto pubblico locale: ferro, gomma e navigazione in totale interconnessione, grazie a modalità di interscambio che permettono ai cittadini di viaggiare in continuità e facilità sul territorio. Il potenziamento della linea bus Iseo-Paratico, studiata proprio per garantire la coincidenza alla stazione ferroviaria di Iseo con i servizi già esistenti R3/RE3 Brescia-Iseo-Edolo e con la nuova linea suburbana S31 Brescia-Iseo, va proprio in questa direzione. Altro aspetto rilevante l’interconnessione dei trasporti ferro gomma anche con l’aeroporto di Orio al Serio, fondamentale per tutto il territorio”.

La nuova S31, che effettuerà tutte le fermate tra Brescia e Iseo e cadenza oraria, permetterà di velocizzare la linea R3 Brescia-Edolo, che non effettuerà più alcuna fermata tra il capoluogo e Iseo, guadagnando 11 minuti sul tabellino di marcia. La linea, oggi sospesa fra Marone e Edolo per lavori infrastrutturali, tornerà a viaggiare a pieno regime dal prossimo 8 settembre. Ulteriore novità riguarda la riapertura della linea R9 Rovato-Bornato-Iseo: “Sempre a settembre – spiega ancora Lucente – nei festivi aggiungeremo 3 coppie di treni, la mattina, a metà giornata e il pomeriggio, per raggiungere il lago d’Iseo senza passare da Brescia. In tal modo, con cambio a Rovato, da Milano si avrà una velocizzazione del viaggio di ben mezz’ora, avvicinando sempre di più il Sebino al capoluogo”.

“Il nostro obiettivo è potenziare ulteriormente la mobilità locale. Sforzi importanti, condivisi con il territorio, Trenord e Ferrovienord, che porteranno evidenti benefici al territorio e ai numerosi turisti che ormai periodicamente affollano le sponde del lago d’Iseo. Un potenziamento ferroviario che coniuga le esigenze di pendolarismo dei residenti con l’alto valore attrattivo di una realtà in profonda evoluzione economica” ha concluso l’assessore regionale.