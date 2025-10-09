LNews-Video/Foto. SALUTE E INNOVAZIONE, A PALAZZO LOMBARDIA PREMIAZIONE BANDO ‘FROM BED TO BENCH’ SULLA MEDICINA DI PRECISIONE

ASSESSORE FERMI: REGIONE INVESTE SU RICERCA PER OFFRIRE TERAPIE ALL’AVANGUARDIA

IL BANDO HA UNA DOTAZIONE FINANZIARIA DI 24 MILIONI DI EURO, CONTRIBUTO MASSIMO DI 2 MILIONIPER OGNI PROGETTO

(LNews – Milano, 09 ott) Promuovere la ricerca biomedica nell’ambito della medicina personalizzata e di precisione. E’ questo l’obiettivo del bando da 24 milioni di euro ‘From Bed to Bench: The Way to Innovation’ della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, che punta a rispondere alle necessità mediche del territorio, stimolando la costituzione di partenariati tra gli enti del Sistema Sanitario Regionale, le Università ed i Centri di ricerca lombardi. L’iniziativa si articola in diversi filoni tematici, tra cui l’uso dell’intelligenza artificiale nella diagnostica e nella terapia, le innovazioni tecnologiche legate alla medicina di precisione e la fisiopatologia endocrino-metabolica.

I dodici progetti vincitori, selezionati da un panel di revisori internazionali indipendenti, sono stati premiati oggi a Palazzo Lombardia nel corso di un evento a cui hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore regionale all’Università, Ricerca, Innovazione, Alessandro Fermi e Veronica Comi, direttore generale della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica.

“Dare spazio al talento – ha affermato Fermi – è da sempre un segno distintivo di Regione Lombardia e questo bando ne è la prova tangibile. Questi dodici progetti rappresentano al meglio lo spirito di ‘From Bed to Bench: The Way to Innovation’: una ricerca che nasce nei luoghi di cura, cresce nei laboratori e torna ai pazienti con soluzioni concrete, frutto di collaborazione e visione condivisa”.

“Regione Lombardia – ha proseguito – crede profondamente nel valore della ricerca traslazionale, nella capacità di fare rete tra Università, Irccs, Centri di ricerca e imprese, e nel ruolo strategico dei partenariati pubblico-privati per trasformare le idee in innovazione reale. Oggi celebriamo non solo i vincitori, ma l’intero ecosistema lombardo della conoscenza, che si conferma motore di eccellenza”.

“Talento, visione e collaborazione: tre parole – ha concluso – che danno identità a questi progetti ma anche all’intera strategia della nostra Regione”.

“Per ogni singolo progetto della durata di 36 mesi – ha spiegato Comi – è stato messo a disposizione un contributo massimo pari a 2 milioni di euro”. Nello specifico, il bando intende sostenere le iniziative di ricerca che si focalizzano sul ciclo ripetitivo ‘Bedside to bench to bedside’, ovvero il ciclo essenziale della medicina traslazionale, dove le intuizioni cliniche mettono a disposizione informazioni utili alla ricerca di laboratorio, che a sua volta arricchisce con nuovi dati e risultati la pratica clinica. “Un circolo virtuoso di miglioramento continuo – ha detto ancora – in cui le osservazioni che derivano dalla cura del paziente contribuiscono direttamente all’indagine scientifica, introducendo innovazioni che, a loro volta, apportano nuovamente benefici ai pazienti”.

I VINCITORI

Prof. Paolo Corradini (Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori) – Progetto OPTIMAL (area tematica Medicina Di Precisione E Innovazione Tecnologica);

Dott. Francesco Multinu (Istituto Europeo di Oncologia) – Progetto PREDICT (area tematica Intelligenza Artificiale);

Prof.ssa Maria Chiara Bonini (IRCCS Ospedale San Raffaele) – Progetto DTPDAC (area tematica Medicina di Precisione e Innovazione Tecnologica);

Prof. Giovanni Cazzaniga (Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori) – Progetto IMPACT ALL (area tematica Medicina di Precisione e Innovazione Tecnologica);

Prof. Giuseppe Pelosi (IRCCS Multimedica) – Progetto CONSOLIDETION (area tematica Medicina di Precisione e Innovazione Tecnologica);

Prof. Fabio Corsi (Istituti Clinici Scientifici Maugeri IRCCS) – Progetto EV-PREDICT (area tematica Medicina di Precisione e Innovazione Tecnologica);

Dott. Daniele Generali (ASST Cremona) – Progetto MIND (area tematica Medicina di Precisione e Innovazione Tecnologica);

Prof. Carlo Gaetano (Istituti Clinici Scientifici Maugeri IRCCS) – Progetto ECLIPSE (area tematica Long Covid-19: Patologie Cardio Polmonari);

Prof. Michele Terzaghi (IRCCS Fondazione Mondino) – Progetto AI PARKNET (area tematica Intelligenza Artificiale);

Dott.ssa Maria Ester Bernardo (IRCCS Ospedale San Raffaele) – Progetto MEDAL (area tematica Fisiopatologia Endocrino-Metabolica);

Dott. Luca Vittorio Carlo Valenti (Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano) – Progetto PRECURSOR-HCC (area tematica Fisiopatologia Endocrino-Metabolica);

Dott. Massimiliano del Bene (Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta) – Progetto glio-SCREEN (area tematica Medicina di Precisione e Innovazione Tecnologica).

