Assessore Bertolaso: nostro obiettivo è garantire diagnosi sempre più tempestive contro malattie rare



(LNotizie – Milano, 23 nov) Trent’anni di ricerca, innovazione scientifica e risultati concreti nella cura delle malattie genetiche rare. L’Istituto San Raffaele -Telethon per la Terapia Genica (SR-Tiget) celebra il suo trentesimo anniversario con l’inaugurazione a Milano dei nuovi laboratori, realizzati anche grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). All’evento hanno partecipato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso e i vertici di San Raffaele e Telethon. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha inviato un video messaggio di saluto. Presente anche il vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia Giacomo Cosentino.

Nato nel 1996 dalla collaborazione tra Fondazione Telethon e IRCCS Ospedale San Raffaele, SR-Tiget è oggi un punto di riferimento internazionale per lo sviluppo di terapie geniche destinate a pazienti affetti da malattie genetiche rare.

Nei laboratori dell’Istituto sono state sviluppate tre terapie geniche che hanno ottenuto l’approvazione come farmaci: quella per l’ADA-SCID, autorizzata nell’Unione europea nel 2016; quella per la leucodistrofia metacromatica (MLD), approvata in Europa nel 2020 e negli Stati Uniti nel 2024; e quella per la sindrome di Wiskott-Aldrich, approvata negli Stati Uniti nel dicembre 2025 e nell’Unione europea nel 2026.

Un percorso scientifico di grande valore, che ha portato Fondazione Telethon a diventare la prima organizzazione non profit al mondo a condurre una terapia genica dalla ricerca fino all’approvazione della Food and Drug Administration (FDA) americana.

I nuovi laboratori, realizzati anche grazie ai finanziamenti del PNRR con il sostegno del Ministero dell’Università e della Ricerca, mettono a disposizione degli studiosi nuovi spazi, infrastrutture e tecnologie innovative. L’obiettivo è rafforzare ulteriormente la capacità di ricerca, favorire lo sviluppo di nuovi protocolli clinici e accelerare il trasferimento delle scoperte scientifiche ai pazienti.

Il videosaluto del presidente Fontana

Il presidente Attilio Fontana ha inviato un videomessaggio per celebrare i 30 anni dell’Istituto, rivolgendo un saluto alla Fondazione Telethon, al San Raffaele e a tutta la comunità scientifica e professionale che ha contribuito a questo percorso.

“Il significato più alto della ricerca è avere il coraggio di percorrere strade che sembrano impossibili – ha sottolineato Fontana – ricordando come la scienza possa dare risposte concrete e cambiare la vita delle persone. Regione Lombardia è orgogliosa di ospitare un’eccellenza che da Milano contribuisce al progresso della medicina mondiale”.

Assessore Bertolaso: nostro obiettivo è garantire diagnosi sempre più tempestive

“Il San Raffaele-Telethon – ha ribadito l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso – rappresenta un’eccellenza della ricerca medica internazionale e un motivo di grande orgoglio per la Lombardia. I risultati raggiunti in questi trent’anni dimostrano quanto sia importante mettere insieme competenze scientifiche, istituzioni, università e realtà private per trasformare la ricerca in nuove possibilità di cura.

“Voglio sottolineare – ha aggiunto – anche il valore del lavoro svolto da tutti i protagonisti di questa straordinaria esperienza, a partire da chi ha avuto la visione e il coraggio di avviarla. Come Regione abbiamo una responsabilità precisa: garantire diagnosi sempre più tempestive, sostenere la ricerca e fare in modo che le nuove terapie siano accessibili a tutti coloro che ne hanno bisogno. Intervenire precocemente significa offrire ai bambini e alle loro famiglie nuove possibilità e, in molti casi, cambiare il corso della malattia. Proprio in questa direzione va la delibera approvata oggi dalla Giunta regionale che, dopo una fase di sperimentazione, rende strutturale l’ampliamento dello screening neonatale alla leucodistrofia metacromatica.

“Continueremo a lavorare – ha concluso Bertolaso – perché la Lombardia sia sempre più un punto di riferimento per la ricerca, l’innovazione e la cura delle malattie rare”.

Il direttore dell’Istituto San Raffaele-Telethon, Luigi Naldini, ha invece sottolineato come i nuovi laboratori consentiranno di ampliare le attività di ricerca, utilizzare tecnologie innovative e accelerare lo sviluppo di nuove terapie per i pazienti. Marco Centenari, amministratore unico dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, ha evidenziato il valore della collaborazione tra medici e ricercatori, che in trent’anni ha permesso di trasformare importanti scoperte scientifiche in cure concrete, aprendo nuove prospettive anche nella lotta contro i tumori. Il presidente di Fondazione Telethon, Luca di Montezemolo, ha infine ricordato la scelta pionieristica compiuta trent’anni fa, investendo nella terapia genica per offrire nuove possibilità di cura alle persone affette da malattie genetiche rare.