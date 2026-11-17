Cinque gocce di sangue per individuare tempestivamente malattie rare e genetiche e offrire ai bambini la possibilità di iniziare subito le cure necessarie. È il valore dello screening neonatale esteso, al centro della terza puntata di ‘Eccellenti per tutti’, la nuova rubrica di Lombardia Notizie, realizzata in collaborazione con Polis Lombardia, dedicata alle realtà del sistema sanitario regionale che si distinguono per qualità dell’assistenza, tempestività degli interventi, capacità organizzativa e attenzione alla persona.

Un semplice prelievo di 5 gocce di sangue

Protagonista di questo appuntamento è l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano, dell’ASST Fatebenefratelli-Sacco, dove viene svolta un’importante attività di screening neonatale. Il programma, gratuito e garantito a tutti i nuovi nati in Lombardia, permette di ricercare 53 patologie attraverso un semplice prelievo di poche gocce di sangue.

Ogni anno sono circa 65.000 i neonati sottoposti al test in Lombardia e circa 200 i bambini nei quali viene individuata una patologia. Una diagnosi precoce che consente di intervenire prima ancora che compaiano i sintomi, avviando tempestivamente le terapie necessarie e prevenendo complicazioni anche molto gravi.

La storia di Michele

L’importanza di questo percorso emerge anche dalla storia di Michele, nato due mesi fa apparentemente sano e senza particolari problemi. Come previsto dal programma regionale, anche per lui è stato effettuato lo screening neonatale esteso. Dopo appena due giorni è arrivato un risultato positivo, che ha consentito di individuare una patologia e attivare immediatamente la presa in carico da parte del Centro clinico di riferimento, con l’avvio della terapia più adeguata.

La presa in carico delle famiglie per lo screening neonatale al Buzzi

Il percorso non si limita alla diagnosi e alla cura del bambino. La famiglia viene accompagnata in tutte le fasi successive, attraverso un’organizzazione che prevede visite, controlli periodici e attività di follow-up per monitorare l’evoluzione della patologia. Viene inoltre valutata, quando necessario, l’eventuale presenza della stessa condizione anche negli altri fratelli e sorelle.

Lo screening neonatale rappresenta uno degli strumenti più importanti della prevenzione e della sanità pubblica: individuare una malattia quando ancora non dà segni evidenti significa poter intervenire tempestivamente e, in molti casi, garantire ai bambini la possibilità di crescere e condurre una vita normale.

Con questa terza puntata, ‘Eccellenti per tutti’ prosegue il suo viaggio alla scoperta delle professionalità, delle strutture e delle competenze che rendono la sanità lombarda un punto di riferimento.