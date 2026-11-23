“La diagnosi precoce può davvero cambiare la storia della malattia e la vita di un bambino”

(LNotizie – Milano, 23 nov) La Lombardia rafforza il proprio impegno nella diagnosi precoce delle malattie rare. La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, una delibera che attiva dal 1° gennaio 2027 un programma regionale di screening neonatale per la leucodistrofia metacromatica (MLD), una grave malattia genetica neurodegenerativa. Il provvedimento trasforma in un programma strutturale il percorso sperimentale avviato nel giugno 2024, che ha già permesso di individuare il primo caso in Italia, con lo screening, di un bambino affetto dalla patologia, prima ancora della comparsa dei sintomi.

La diagnosi precoce può cambiare la vita – Il risultato è stato raggiunto grazie al progetto pilota promosso e finanziato da Fondazione Telethon e coordinato dall’ASST Fatebenefratelli Sacco, attraverso l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi. Il neonato è stato individuato attraverso il test effettuato pochi giorni dopo la nascita e successivamente trattato con terapia genica all’Ospedale San Raffaele di Milano.

Bertolaso: continuare a investire nella ricerca – “L’individuazione del primo caso in Italia di leucodistrofia metacromatica grazie allo screening neonatale, con la possibilità di intervenire prima della comparsa dei sintomi, dimostra concretamente quanto sia fondamentale arrivare in tempo. In queste situazioni la diagnosi precoce può davvero cambiare la storia della malattia e la vita di un bambino e della sua famiglia. È un risultato che ci rende orgogliosi e che conferma il valore del lavoro fatto insieme da ricercatori, medici e istituzioni. Regione Lombardia ha creduto in questo percorso e ha deciso di rendere strutturale lo screening per la leucodistrofia metacromatica, perché individuare precocemente queste patologie significa offrire ai bambini una concreta prospettiva di cura. Dobbiamo continuare a investire nella ricerca e fare in modo che i progressi della scienza diventino cure accessibili e risposte efficaci per i pazienti”.

La leucodistrofia metacromatica è una malattia genetica rara che, nelle forme più gravi, provoca una progressiva perdita delle capacità motorie e cognitive e può essere fatale nei primi anni di vita. La terapia genica oggi disponibile può modificare significativamente il decorso della malattia, soprattutto se somministrata prima che compaiano i primi sintomi. Ecco perché poterla individuare alla nascita rappresenta un passaggio fondamentale.

Oltre 60.000 neonati sottoposti al test – Il progetto lombardo è attivo dal giugno 2024 e ha consentito di mettere a punto e validare un sistema di screening in grado di individuare precocemente la malattia. Sono oltre 60.000 i neonati sottoposti al test, con l’adesione volontaria dei genitori attraverso il consenso informato. Hanno partecipato 40 punti nascita sui 49 presenti in Lombardia. Il primo caso individuato dimostra concretamente l’efficacia del percorso: dalla diagnosi precoce alla conferma della malattia, fino alla presa in carico e all’accesso tempestivo alla terapia.

Il programma regionale dal 2027 – Con la delibera approvata dalla Giunta, Regione Lombardia ha deciso di proseguire e rendere strutturale questa esperienza, attivando dal 1° gennaio 2027 un programma regionale di screening neonatale per la leucodistrofia metacromatica, inizialmente della durata di due anni.

Per garantire la continuità e l’attuazione del programma sono previsti investimenti pari a 1,24 milioni di euro all’anno per il 2027 e il 2028. Le risorse serviranno a sostenere le attività di screening, l’organizzazione del laboratorio regionale di riferimento e il lavoro dei centri clinici coinvolti.

La stessa delibera prevede inoltre l’adeguamento del sistema regionale di screening neonatale per recepire le nuove indicazioni nazionali e introdurre, nel corso del 2027, ulteriori controlli per diverse patologie rare, tra cui la mucopolisaccaridosi di tipo 1 e le malattie di Fabry, Gaucher e Pompe. (LNotizie)

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