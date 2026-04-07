LNews-SCUOLA. ALUNNI CON DISABILITÀ, ASSESSORE TIRONI: AGGIUNGIAMO UN ALTRO MILIONE A RISORSE GIÀ STANZIATE

DA REGIONE RISPOSTE CONCRETE ALLE FRAGILITÀ, NESSUNO DEVE RESTARE INDIETRO

(LNews – Milano, 7 apr) Regione Lombardia conferma l’impegno per sostenere le attività didattiche degli alunni con disabilità, in continuo aumento, che frequentano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l’anno formativo 2025/2026. La giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi, ha deciso di incrementare di un milione di euro la dotazione finanziaria del bando ‘Interventi per il sostegno di tutti gli allievi con disabilità frequentanti i percorsi triennali/quadriennali – a. f. 2025/2026’.

Il finanziamento approvato dall’esecutivo di Palazzo Lombardia, si aggiunge ai 21.537.500 di euro già stanziati con la delibera di giunta regionale del 2025 attraverso il programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus per il periodo 2021/2027 su un totale di 346 milioni dedicati alla formazione professionale. Risorse Ue e regionali appositamente riallocate nel novembre 2025 a dimostrazione della solidità finanziaria della Lombardia e della grande sensibilità verso i giovani con disabilità certificata per aiutarli attraverso percorsi personalizzati che li accompagnano all’autonomia, oltre che per assicurare la più ampia copertura del fabbisogno espresso dagli Enti di formazione.

“Regione Lombardia – commenta l’assessore Tironi – ha dato un segnale importante di fronte al fatto che le numerose richieste avevano quasi esaurito i capitoli di bilancio grazie ai quali sono state messe a disposizione le risorse, e ha così scongiurato il rischio di non riuscire a dare risposte concrete a favore degli allievi con disabilità, stiamo parlando di 6540 studenti”. “Quando diciamo che non vogliamo lasciare indietro nessuno – ha chiosato Tironi – intendiamo anche azioni come questa: aver colto, con lungimiranza, una potenziale interruzione dei contributi, ci ha indotti a trovare per tempo le soluzioni più utili per soddisfare le richieste di aiuto da parte di chi studia e si impegna per acquisire conoscenze e competenze ma deve fare i conti con oggettive difficoltà”.

Le domande per accedere al finanziamento potranno essere inoltrate fino alle ore 17 del 23 aprile 2026, con modalità ‘a sportello’ e quindi salvo esaurimento delle risorse. (LNews)

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