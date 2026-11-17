Le storie e i personaggi nati dalla penna di Andrea Vitali arrivano in prima serata su Rai 1, con il lago di Como a fare da sfondo. Dal 24 novembre andrà in onda ‘Una finestra vista lago’, la nuova serie tv diretta da Marco Pontecorvo. La fiction è sostenuta da Regione Lombardia con un contributo complessivo di 600.000 euro per le due stagioni, attraverso le prime due edizioni del bando ‘Lombardia per il cinema’, che hanno assegnato 300.000 euro ciascuna.

La fiction, tratta da quattro romanzi dello scrittore bellanese, è stata presentata al Cinema di Bellano (Lecco). Erano presenti l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, il sindaco di Bellano Antonio Rusconi, lo scrittore Andrea Vitali, il regista Marco Pontecorvo e gli attori protagonisti Antonio Folletto e Giulia D’Aloia.

Caruso: portiamo la Lombardia nelle case degli italiani

“Come Regione – ha affermato Caruso – siamo orgogliosi di aver sostenuto la serie televisiva ‘Una finestra vista lago’ attraverso il bando ‘Lombardia per il cinema’. Tutto ciò ha contribuito a portare sul piccolo schermo le storie dello scrittore bellanese Andrea Vitali. Dal 24 novembre, grazie a questa produzione, il lago di Como e le sue bellezze entreranno nelle case degli italiani. È un’occasione per avvicinare un pubblico nuovo alla letteratura lombarda e per far conoscere il patrimonio culturale della nostra regione”.

“Negli ultimi anni – ha concluso – abbiamo lavorato per riportare il cinema al centro delle nostre politiche culturali e questo progetto è uno dei risultati di quell’impegno. Sempre più produzioni scelgono infatti la Lombardia, creando opportunità per i territori e occasioni di crescita e lavoro per i professionisti dell’audiovisivo”.

Le riprese in cinque comuni del Comasco

La produzione ha interessato Como, Cernobbio, Brienno, Torno e Carate Urio. Per un totale di 15 giornate di riprese svolte tra il 17 febbraio e il 5 marzo 2025, sulle 88 complessive. Tra le location utilizzate figurano Villa Pizzo a Cernobbio, inoltre il lungolago, l’imbarcadero e diversi edifici e piazze del territorio. Luoghi scelti per ricreare l’ambientazione degli anni Trenta. Il costo complessivo della produzione supera i 10,6 milioni di euro, di cui circa 968.000 euro sostenuti in Lombardia.

La storia e i protagonisti della serie tv Una finestra vista lago

Tratta dai romanzi di Andrea Vitali ‘Nome d’arte Doris Brilli’, ‘Certe fortune’, ‘Un uomo in mutande’ e ‘La signorina Tecla Manzi’, pubblicati da Garzanti, la fiction racconta le vicende di Ernesto Maccadò, giovane maresciallo dei carabinieri. L’uomo negli anni Trenta arriva dalla Calabria insieme alla moglie Maristella per assumere il comando della stazione di Bellano, sulle rive del lago di Como.

Il giovane maresciallo deve confrontarsi con una comunità legata alle proprie tradizioni, attraversata da pregiudizi e poco incline ad accogliere gli estranei. Ad aiutarlo a conoscere il paese è il brigadiere Letterio Misfatti. Sullo sfondo le vicende del piccolo Vinicio, un orfano alla ricerca di una famiglia, si intrecciano a quelle dei protagonisti. Tra indagini insolite, personaggi eccentrici e situazioni ironiche, Maccadò cerca di conquistare la fiducia degli abitanti e trovare il proprio posto nella comunità. Arrivando anche a considerare la possibilità di chiedere un trasferimento. La serie racconta così la vita di provincia nell’Italia degli Anni Trenta, affrontando anche i temi dell’identità, dei pregiudizi e del confronto tra culture diverse.

La prima stagione comprende otto episodi da 50 minuti, distribuiti in quattro serate. Nel cast, accanto ad Antonio Folletto e Giulia D’Aloia, figurano inoltre Domenico Centamore, Claudia Potenza, Vincenzo Nemolato, Dario Vergassola, Paola Minaccioni e Antonio Catania.

La fiction è prodotta da Alexandra Cinematografica in coproduzione con Rai, Rai Com ed Elysia Productions, in collaborazione con Palomar – a Mediawan company. L’opera ha ricevuto anche contributi del Ministero della Cultura e di Regione Piemonte, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. È stata inoltre presentata fuori concorso al Bif&st di Bari e all’Italian Global Series Festival di Rimini e Riccione.