Regione Lombardia sostiene progetti per il contrasto dell’incidentalità e promuovere la sicurezza stradale nel triennio 2026-2028. Le risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ammontano a un totale di 1,3 milioni di euro e sono state ripartite a tutte le Province lombarde e alla Città metropolitana.

I fondi, stanziati con una delibera di Giunta regionale su proposta dall’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, di concerto con l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi, riguardano progetti da realizzare grazie a un accordo di collaborazione con Anci Lombardia e Unione Province Lombarde, sui temi della formazione, anche nelle scuole, per una mobilità sicura della popolazione. Previste anche campagne di informazione e sensibilizzazione, con l’obiettivo di valorizzare e diffondere la cultura della sicurezza stradale, coinvolgendo associazioni, Polizie locali e Forze dell’ordine.

La Russa: sicurezza stradale è una responsabilità collettiva che richiede prevenzione

“La sicurezza stradale – ha detto l’assessore La Russa – è una responsabilità collettiva che richiede prevenzione e un impegno costante. Con queste risorse sosteniamo i territori nella realizzazione di progetti capaci di sensibilizzare i cittadini, a partire dai più giovani, anche sui comportamenti corretti da adottare alla guida e sulla strada”.

“Il coinvolgimento delle Polizie locali, delle Forze dell’ordine e delle associazioni – ha proseguito La Russa – è un supporto fondamentale per diffondere una maggiore consapevolezza. Investire nella cultura della sicurezza stradale significa tutelare la vita delle persone e rendere le nostre strade più sicure per tutti gli utenti. Un grazie alle Province e Città Metropolitana per aver creduto nel progetto”.

Terzi: sensibilizziamo i cittadini sui comportamenti corretti alla guida

“La sicurezza stradale non passa soltanto attraverso interventi sulle infrastrutture – ha sottolineato l’assessore Terzi – ma anche dalla diffusione di una cultura della prevenzione e della responsabilità. Con questa iniziativa vogliamo rafforzare il lavoro condiviso con Province, Comuni e Città Metropolitana di Milano, sostenendo progetti capaci di sensibilizzare i cittadini sui comportamenti corretti da adottare alla guida e sui rischi legati alla circolazione stradale”.

“Investire nella formazione e nella sensibilizzazione – ha concluso Terzi – significa contribuire a ridurre l’incidentalità e, soprattutto, tutelare la vita delle persone“.

Le risorse

Tra i progetti finanziabili figurano anche l’organizzazione di eventi, giornate di studio, manifestazioni aventi per tema la sicurezza stradale declinata in tutti i suoi aspetti e per tutti gli utenti della strada. Le campagne di comunicazione, inoltre, potranno essere diffuse anche tramite l’utilizzo dei social media. Questa la divisione per ogni Provincia, e Città Metropolitana, destinatarie delle risorse assegnate: